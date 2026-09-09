O que é 'menu de dopamina'? Influenciadora testa método para reduzir vício no celular

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:38
A influenciadora digital Suellen Carey decidiu testar o chamado "menu de dopamina" após perceber que chegava a passar entre 12 e 13 horas por dia conectada no celular e no computador. A proposta da tendência consiste em elaborar um cardápio pessoal com atividades prazerosas para substituir o hábito automático de abrir redes sociais por tédio ou distração.
A influenciadora Suellen Carey
Como trabalha diretamente com a internet, Suellen descartou a possibilidade de ficar offline. A estratégia adotada foi mapear o tempo produtivo e montar uma lista com opções simples para momentos de impulso, como tomar café longe dos aparelhos, caminhar, pedalar, cozinhar ou conversar sem olhar para notificações. Sempre que percebia o dedo abrindo aplicativos por inércia, a criadora de conteúdo recorria a uma das alternativas do cardápio antes de retornar ao trabalho.
"Quando conheci a ideia, percebi que era muito mais simples do que o nome parece. Para mim, virou uma lista de coisas que gosto e que posso escolher quando noto que estou abrindo o Instagram pela décima vez sem nem saber por quê", conta a influenciadora.
Ao término de sete dias de teste, a influenciadora decidiu colocar permanentemente algumas das mudanças à rotina. O objetivo, segundo ela, não é demonizar a tecnologia, mas retomar o controle sobre o próprio tempo e interromper o uso excessivo.