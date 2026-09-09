Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é 'menu de dopamina'? Influenciadora testa método para reduzir vício no celular

Brasileira criou um cardápio de atividades offline e avaliou os resultados após uma semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:38

A influenciadora Suellen Carey
A influenciadora Suellen Carey Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Suellen Carey decidiu testar o chamado "menu de dopamina" após perceber que chegava a passar entre 12 e 13 horas por dia conectada no celular e no computador. A proposta da tendência consiste em elaborar um cardápio pessoal com atividades prazerosas para substituir o hábito automático de abrir redes sociais por tédio ou distração.

A influenciadora Suellen Carey

A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey com Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey com Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey com Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suellen Carey por Reprodução
Suelle Carey revelou romance com jogador por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
Suellen Carey por Reprodução | Instagram
1 de 25
A influenciadora Suellen Carey por Reprodução/Instagram

Como trabalha diretamente com a internet, Suellen descartou a possibilidade de ficar offline. A estratégia adotada foi mapear o tempo produtivo e montar uma lista com opções simples para momentos de impulso, como tomar café longe dos aparelhos, caminhar, pedalar, cozinhar ou conversar sem olhar para notificações. Sempre que percebia o dedo abrindo aplicativos por inércia, a criadora de conteúdo recorria a uma das alternativas do cardápio antes de retornar ao trabalho.

"Quando conheci a ideia, percebi que era muito mais simples do que o nome parece. Para mim, virou uma lista de coisas que gosto e que posso escolher quando noto que estou abrindo o Instagram pela décima vez sem nem saber por quê", conta a influenciadora.

Ao término de sete dias de teste, a influenciadora decidiu colocar permanentemente algumas das mudanças à rotina. O objetivo, segundo ela, não é demonizar a tecnologia, mas retomar o controle sobre o próprio tempo e interromper o uso excessivo.

Leia mais

Imagem - O que significa o Portal 09/09? Saiba como aproveitar a energia e usar a data a seu favor

O que significa o Portal 09/09? Saiba como aproveitar a energia e usar a data a seu favor

Imagem - Thais Carla curte feriadão na Bahia acompanhada de novo affair após fim do casamento; veja quem

Thais Carla curte feriadão na Bahia acompanhada de novo affair após fim do casamento; veja quem

Imagem - Aos 16 anos, filho de Ivete Sangalo impressiona em foto com o pai e web dispara: 'Parecem irmãos'

Aos 16 anos, filho de Ivete Sangalo impressiona em foto com o pai e web dispara: 'Parecem irmãos'

Tags:

Celular Vício Suellen Carey

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Mãe de Sabrina Sato se confunde em parque nos EUA, leva bronca de segurança e filha cai na risada

Mãe de Sabrina Sato se confunde em parque nos EUA, leva bronca de segurança e filha cai na risada
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de fantasia nacional hoje (9 de setembro)

Sessão da Tarde exibe filme de fantasia nacional hoje (9 de setembro)