OLIMPÍADAS

O que explica o domínio da China no tênis de mesa: o sistema que forma atletas de elite desde a infância e vai surpreender nos próximos jogos

A China transformou o tênis de mesa em potência mundial com formação precoce, investimento e uma competição interna feroz



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:08

Competição interna na China reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial Crédito: Foto: Xiaoyu Tang- Wikimedia Commons

Basta acompanhar uma grande competição de tênis de mesa para perceber um padrão: a bandeira da China aparece constantemente entre os favoritos. O país construiu uma força tão grande na modalidade que enfrentar um atleta chinês se tornou um dos maiores desafios do circuito.

O China Smash 2026, realizado em Pequim entre 4 e 11 de outubro, coloca novamente essa hegemonia em evidência. O torneio reúne alguns dos principais nomes do mundo e mostra por que o país asiático continua sendo uma referência.

China no Tênis de Mesa 1 de 4

Mas o sucesso chinês não aconteceu por acaso. Por trás das medalhas existe uma estrutura criada ao longo de décadas, com formação desde a infância, seleção rigorosa de talentos e uma competição doméstica extremamente forte.

A China transformou o tênis de mesa em esporte nacional

A relação entre a China e o tênis de mesa começou a ganhar uma dimensão diferente na década de 1950, durante o governo de Mao Zedong.

A modalidade apresentava algumas características consideradas estratégicas para o país: exigia pouco espaço, tinha custo relativamente baixo e não dependia de grandes instalações esportivas.

A partir disso, o tênis de mesa recebeu investimentos e passou a ser associado também à identidade esportiva chinesa. O esporte ganhou ainda importância diplomática. Na década de 1970, a chamada Diplomacia do Pingue-Pongue ajudou na aproximação entre China e Estados Unidos.

O episódio mostrou que a modalidade havia ultrapassado os limites das quadras e mesas, tornando-se também uma ferramenta de projeção internacional.

Formação começa muito cedo

Um dos principais diferenciais chineses está na formação dos atletas. Em vez de esperar que um talento apareça naturalmente na adolescência, o sistema trabalha para identificar crianças com potencial desde muito cedo.

Em alguns centros de treinamento, crianças começam a ter contato com a modalidade ainda na primeira infância. A partir daí, os jovens passam por uma rotina de treinamento técnico e físico cada vez mais exigente.

Tênis de mesa é um dos esportes em que a China apresenta maior domínio internacional Crédito: Foto: Xiaoyu Tang- Wikimedia Commons

O objetivo não é apenas ensinar a rebater a bola. O processo envolve aspectos como velocidade de reação, movimentação, leitura do adversário, controle da raquete e tomada de decisão. Esse trabalho contínuo ajuda a explicar por que tantos atletas chineses conseguem chegar ao alto nível.

A concorrência dentro da própria China é enorme

Em muitos países, um atleta precisa chegar ao topo nacional para conseguir disputar grandes torneios internacionais. Na China, a situação é diferente.

Existe uma quantidade enorme de jogadores capazes de competir em alto nível. Isso cria uma disputa interna que funciona como uma espécie de filtro permanente. A Super Liga Chinesa de tênis de mesa é um dos principais exemplos.

A competição reúne alguns dos melhores atletas do país e possui um nível técnico tão elevado que é frequentemente apontada como uma das ligas mais difíceis da modalidade.

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