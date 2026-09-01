O que faz o robô de R$ 4,2 mil que Luciano Huck comprou para tarefa doméstica

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 22:01
Luciano Huck encontrou uma maneira tecnológica de facilitar uma das tarefas domésticas da mansão onde vive com Angélica e os três filhos, no Rio de Janeiro. O apresentador comprou um robô de R$ 4.199 que faz sozinho a limpeza de janelas e outras superfícies de vidro.
O aparelho chamou atenção depois que Huck compartilhou um vídeo mostrando o equipamento em ação. “Compramos um robô que limpa vidros. E funciona”, brincou o apresentador.
O equipamento utiliza um sistema de sucção para permanecer preso ao vidro enquanto se movimenta pela superfície. Sensores inteligentes ajudam o aparelho a identificar bordas e obstáculos durante a limpeza.
Robô limpa vidros
A tecnologia WIN-SLAM também permite que o robô planeje a rota que será percorrida. Segundo as informações do produto, o aparelho consegue alcançar cantos e bordas e promete até 99% de cobertura da superfície.
Outro recurso é a atomização ultrassônica, que auxilia na remoção de poeira e manchas e tenta evitar marcas no vidro.
O robô ainda possui uma estação multifuncional para carregamento e suporte. A bateria tem autonomia de até 110 minutos, com capacidade anunciada para limpar aproximadamente 55 m² de vidro.
O funcionamento também pode ser acompanhado pelo celular. Por meio de um aplicativo, o usuário consegue escolher modos de limpeza, acompanhar o trabalho e personalizar as rotinas do aparelho.
Mansão de Luciano Huck e Angélica
O robô agora ajuda na rotina da mansão onde Luciano Huck vive com Angélica e os filhos, Joaquim, Benício e Eva, no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
A propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 4 mil m², com cerca de 1,5 mil m² de área construída e vista para a Pedra da Gávea e o mar.
A casa tem 16 quartos, seis suítes, piscina de aproximadamente 280 m², cinema, academia, adega, churrasqueira e jardim. O imóvel também conta com uma capela ecumênica de 43 m², construída por Huck como presente para Angélica em 2014.