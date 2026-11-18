TECNOLOGIA

O que já foi revelado do HMD 2320 Flip 4G: novo celular da Nokia pode ter duas telas, GPS, botão SOS e bateria de 1.450 mAh

Novo celular básico da HMD deve trazer conexão 4G, tela dupla, GPS e bateria de 1.450 mAh com carregamento USB-C



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:11

HMD 2320 Flip 4G deve combinar design retrô com recursos modernos de conectividade Crédito: Foto: Nokia

Os celulares com visual retrô continuam encontrando espaço entre consumidores que procuram aparelhos mais simples e compactos. De olho nesse público, a HMD, responsável pelos celulares da marca Nokia, estaria preparando um novo modelo básico com formato flip e conexão 4G.

O aparelho, que deve receber o nome de HMD 2320 Flip 4G, teve algumas de suas possíveis especificações divulgadas por um informante na rede social X. Entre os destaques estão uma bateria de 1.450 mAh, duas telas e recursos como GPS, Bluetooth 5.0 e carregamento por USB-C.

Nokia 1 de 4

As informações ainda não representam uma confirmação oficial da fabricante. Mesmo assim, os detalhes antecipados indicam que o modelo pode combinar a aparência clássica dos celulares de abrir e fechar com tecnologias de conectividade mais recentes.

Como deve ser o novo celular flip da Nokia?

Segundo informações compartilhadas, o HMD 2320 Flip 4G deve apresentar um design semelhante ao do Nokia 2360 Flip, modelo lançado recentemente.

A principal diferença entre os aparelhos estaria na conectividade. Enquanto o Nokia 2360 Flip oferece suporte apenas às redes GSM 2G, o novo dispositivo da HMD deve contar com tecnologia 4G LTE Cat 4.

A mudança pode representar uma vantagem para quem procura um celular básico, mas não quer depender exclusivamente de redes móveis mais antigas.

Outro destaque esperado é a presença de duas telas, característica bastante conhecida dos aparelhos flip. Esse formato permite consultar informações na tela externa e utilizar o visor principal quando o celular está aberto.

Bateria de 1.450 mAh e carregamento USB-C

A bateria também aparece entre os detalhes divulgados sobre o possível lançamento. O HMD 2320 Flip 4G deve contar com capacidade de 1.450 mAh.

Novo celular flip da Nokia pode chegar ao mercado com conexão 4G, duas telas e bateria de 1.450 mAh Crédito: Foto: Nokia

Embora seja um número inferior ao encontrado em muitos smartphones atuais, a capacidade precisa ser considerada de acordo com a proposta do aparelho. Celulares básicos costumam ter telas menores e sistemas mais simples, o que pode contribuir para um consumo reduzido de energia.

O carregamento deverá ser realizado por meio de uma conexão USB Tipo-C, com potência de 2,75 W.

GPS, botão SOS e outros recursos do celular

Além das funções tradicionais de um celular básico, o novo modelo pode trazer recursos adicionais de comunicação e localização.

Um deles é o suporte a SOS, ferramenta que pode facilitar o acionamento de ajuda em situações de emergência. Também são esperadas funções Push-to-Talk, que permitem a comunicação por meio de um sistema semelhante ao de um rádio comunicador.

Outro recurso mencionado nos vazamentos é a compatibilidade com uma docking station, acessório que pode ampliar as possibilidades de utilização do aparelho.

O GPS com rastreamento em tempo real também aparece na lista de especificações esperadas. A conectividade Wi-Fi de 2,4 GHz e o Bluetooth 5.0 completam parte dos recursos de comunicação.

Quando o HMD 2320 Flip 4G será lançado?

Apesar da divulgação de diversas especificações, ainda não há confirmação oficial sobre a data de lançamento do HMD 2320 Flip 4G.

Também não foram apresentados detalhes sobre preço, disponibilidade nos mercados internacionais ou possibilidade de comercialização no Brasil.