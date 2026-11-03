POLÊMICA

O que Jorge & Mateus falaram do Nordeste? Entenda a polêmica que gerou pedidos de boicote

Declaração política de Jorge voltou a circular após anúncio de shows da dupla nos Réveillons de Recife e Fortaleza; Mateus não aparece na gravação que motivou as críticas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:40

Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste Crédito: Reprodução

Afinal, o que Jorge & Mateus falaram do Nordeste para provocar uma onda de críticas nas redes sociais? A polêmica envolvendo a dupla sertaneja ganhou força após a confirmação de apresentações nos Réveillons de Recife e Fortaleza. Parte dos internautas passou a pedir o cancelamento dos shows depois que voltou a circular um vídeo com uma declaração política do cantor Jorge.

Na gravação, feita em 20 de outubro, durante um encontro de artistas sertanejos em Nerópolis, Goiás, o músico manifesta oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT). Na ocasião, ele declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. O evento reuniu artistas que manifestaram apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

É importante destacar que Jorge não mencionou o Nordeste na declaração. Além disso, o vídeo que motivou a repercussão registra a manifestação de apenas um integrante da dupla. Não há confirmação de que Mateus tenha participado do encontro ou declarado o mesmo posicionamento político.

A discussão ganhou outra dimensão depois que a dupla foi anunciada como atração das festas de Réveillon de duas capitais nordestinas. Em Fortaleza, a programação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em 27 de outubro. No Recife, a presença dos sertanejos também provocou questionamentos nas redes sociais.

Jorge & Mateus 1 de 4

Parte do público relacionou a declaração de Jorge à escolha das cidades para as apresentações e passou a cobrar das administrações municipais a retirada dos artistas da programação. Entre os comentários publicados nos perfis da dupla, houve mensagens como “Não venham para o Ceará” e “Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”.

A reação também dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas defendem o boicote aos shows, outros argumentam que a preferência política dos artistas não deveria impedir suas apresentações.

Diante da pressão, o prefeito do Recife, Victor Marques, comentou a polêmica e defendeu a pluralidade da programação. Embora tenha reafirmado suas próprias convicções políticas, afirmou que a festa deve receber pessoas com diferentes posicionamentos.

“A eleição passou, e o palanque foi desarmado”, declarou. O gestor também defendeu que a Virada Recife seja uma celebração para todos, independentemente de preferências políticas.