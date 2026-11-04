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O que Jorge falou sobre o Nordeste? Cantor abre o jogo após cancelamento de shows

Artista negou declarações atribuídas a ele sobre o povo nordestino após apresentações da dupla com Mateus serem retiradas dos réveillons de Fortaleza e Recife

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:28

Jorge se pronunciou após os cancelamentos dos shows da dupla com Mateus em Fortaleza e Recife
Jorge se pronunciou após os cancelamentos dos shows da dupla com Mateus em Fortaleza e Recife Crédito: Reprodução

O cantor Jorge, da dupla com Mateus, se pronunciou nesta quarta-feira (4) após o cancelamento dos shows que os sertanejos fariam nos réveillons de Fortaleza e Recife, em 2027. Em publicação nas redes sociais, o artista negou ter feito declarações ofensivas sobre o Nordeste e afirmou ter carinho e respeito pela região.

A manifestação acontece em meio à repercussão do posicionamento político do cantor, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial. Em um vídeo que circulou nas redes, Jorge aparece cantando: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A situação provocou críticas e pedidos de boicote às apresentações da dupla em capitais nordestinas.

Jorge & Mateus

Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste por Reprodução
Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste por Reprodução
Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste por Reprodução
Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste por Reprodução
Jorge, da dupla com Mateus por Reprodução/Instagram
Mateus, da dupla com Jorge por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus por Divulgação
Show de Jorge e Mateus por Arisson Marinho/Correio
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Jorge & Mateus foram alvo de críticas após a confirmação de shows no Nordeste por Reprodução

Na nota, Jorge afirmou que as falas atribuídas a ele sobre o Nordeste e os nordestinos “não são verdadeiras”. Também destacou que o esclarecimento diz respeito exclusivamente a ele, sem envolver Mateus ou a trajetória da dupla.

“Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada”, escreveu.

O cantor ainda afirmou que já teve a oportunidade de conhecer todos os estados da região e se apresentar para milhares de pessoas. Ao final, defendeu o respeito às diferentes opiniões e disse que a música sempre foi sua forma de se conectar com o público.

Cancelamento dos shows

Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou o cancelamento da participação da dupla no Réveillon de Todos 2027. No Recife, o prefeito Victor Marques também confirmou a retirada dos sertanejos da programação da Virada Recife.

As duas decisões foram anunciadas após a pressão de parte do público, que questionou a presença dos artistas nas festas por causa do posicionamento político de Jorge.

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