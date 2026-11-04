O que Jorge falou sobre o Nordeste? Cantor abre o jogo após cancelamento de shows

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:28
O cantor Jorge, da dupla com Mateus, se pronunciou nesta quarta-feira (4) após o cancelamento dos shows que os sertanejos fariam nos réveillons de Fortaleza e Recife, em 2027. Em publicação nas redes sociais, o artista negou ter feito declarações ofensivas sobre o Nordeste e afirmou ter carinho e respeito pela região.
A manifestação acontece em meio à repercussão do posicionamento político do cantor, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial. Em um vídeo que circulou nas redes, Jorge aparece cantando: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A situação provocou críticas e pedidos de boicote às apresentações da dupla em capitais nordestinas.
Jorge & Mateus
Na nota, Jorge afirmou que as falas atribuídas a ele sobre o Nordeste e os nordestinos “não são verdadeiras”. Também destacou que o esclarecimento diz respeito exclusivamente a ele, sem envolver Mateus ou a trajetória da dupla.
“Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada”, escreveu.
O cantor ainda afirmou que já teve a oportunidade de conhecer todos os estados da região e se apresentar para milhares de pessoas. Ao final, defendeu o respeito às diferentes opiniões e disse que a música sempre foi sua forma de se conectar com o público.
Cancelamento dos shows
Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou o cancelamento da participação da dupla no Réveillon de Todos 2027. No Recife, o prefeito Victor Marques também confirmou a retirada dos sertanejos da programação da Virada Recife.
As duas decisões foram anunciadas após a pressão de parte do público, que questionou a presença dos artistas nas festas por causa do posicionamento político de Jorge.