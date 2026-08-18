O que Laura Cardoso pensava sobre a morte? Veterana surpreendeu com lição de vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:31
A despedida de Laura Cardoso aos 98 anos fez o público resgatar as lições de serenidade deixadas pela artista sobre a finitude da vida. Conhecida pela franqueza e vitalidade, a veterana da teledramaturgia tratava o assunto com naturalidade e sem qualquer receio.
Relembre alguns papéis de Laura Cardoso
Em uma entrevista concedida à revista Quem, a atriz explicou que não alimentava temores quanto ao destino final de qualquer ser humano. "Brinco com as minhas filhas que só tenho medo de fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", afirmou com bom humor.
Na ocasião, a veterana da TV reforçou sua gratidão pela longevidade e destacou o caráter certo do ciclo biológico. "Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora", declarou.
A atriz faleceu de causas naturais em sua residência, em São Paulo. O velório foi marcado para a capital paulista no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em cerimônia reservada a parentes e amigos próximos. Viúva do ator e diretor Fernando Ballerini, Laura deixa filhas, netos e bisnetos, além de um legado imensurável na teledramaturgia brasileira.