REFLEXÃO

O que Laura Cardoso pensava sobre a morte? Veterana surpreendeu com lição de vida

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Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:31

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A despedida de Laura Cardoso aos 98 anos fez o público resgatar as lições de serenidade deixadas pela artista sobre a finitude da vida. Conhecida pela franqueza e vitalidade, a veterana da teledramaturgia tratava o assunto com naturalidade e sem qualquer receio.

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Em uma entrevista concedida à revista Quem, a atriz explicou que não alimentava temores quanto ao destino final de qualquer ser humano. "Brinco com as minhas filhas que só tenho medo de fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", afirmou com bom humor.

Na ocasião, a veterana da TV reforçou sua gratidão pela longevidade e destacou o caráter certo do ciclo biológico. "Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora", declarou.