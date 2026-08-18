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O que Laura Cardoso pensava sobre a morte? Veterana surpreendeu com lição de vida

Velório reúne amigos e familiares em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:31

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

A despedida de Laura Cardoso aos 98 anos fez o público resgatar as lições de serenidade deixadas pela artista sobre a finitude da vida. Conhecida pela franqueza e vitalidade, a veterana da teledramaturgia tratava o assunto com naturalidade e sem qualquer receio.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso

Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "A Grande Família" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso com Carmem em "Chocolate com Pimenta" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Alice em "Duas Caras" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Francisquinha em "Como Uma Onda" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Soraya Nicolich em "Explode Coração" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Dorotéia em "Gabriela" por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso começou nas radionovelas, mas logo adaptou-se a atuar em frente às câmeras e fundiu a própria trajetória com a linha do tempo da história da televisão no país por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso como Isaura, em Mulheres de Areia (1993) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Guiomar, em A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana, em Irmãos Coragem (1995) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
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Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo

Em uma entrevista concedida à revista Quem, a atriz explicou que não alimentava temores quanto ao destino final de qualquer ser humano. "Brinco com as minhas filhas que só tenho medo de fantasma. Mas não tenho medos, nem da morte. É uma besteira ter medo da morte!", afirmou com bom humor.

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Na ocasião, a veterana da TV reforçou sua gratidão pela longevidade e destacou o caráter certo do ciclo biológico. "Ela é imprevisível, mas inevitável. A gente não sabe quando ela vem, mas que ela é certa para todo mundo, ela é. Só não diz a hora que vem. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora", declarou.

A atriz faleceu de causas naturais em sua residência, em São Paulo. O velório foi marcado para a capital paulista no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em cerimônia reservada a parentes e amigos próximos. Viúva do ator e diretor Fernando Ballerini, Laura deixa filhas, netos e bisnetos, além de um legado imensurável na teledramaturgia brasileira.

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