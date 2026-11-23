SERTANEJO

O que motivou a aposentadoria de Chitãozinho e Xororó após 56 anos de carreira

Irmãos explicaram decisão durante entrevista ao Fantástico e revelaram planos para uma turnê de despedida em 2027

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:45

Chitãozinho e Xororó anunciaram aposentadoria dos palcos e preparam turnê de despedida para 2027 Crédito: Reprodução

Depois de mais de cinco décadas dedicadas à música, Chitãozinho e Xororó decidiram que chegou a hora de diminuir o ritmo. A dupla sertaneja anunciou a aposentadoria dos palcos durante o Fantástico, da TV Globo, exibido no domingo (22), e revelou que a escolha foi motivada pelo desejo de aproveitar mais a família e ter uma rotina menos intensa.

A decisão não aconteceu de uma hora para outra. Segundo Chitãozinho, os irmãos começaram a conversar seriamente sobre a possibilidade de encerrar a agenda de shows há cerca de dois anos. Para Xororó, porém, a ideia já fazia parte de seus planos havia muito mais tempo.

“O tempo vai passando. Agora a gente acha que tá no momento de curtir a vida, a família, principalmente”, explicou Xororó, que comparou a trajetória da dupla à rotina de trabalhadores que, depois de muitos anos, precisam descansar.

Fazenda Galopeira de Chitãozinho 1 de 7

Chitãozinho também demonstrou tranquilidade com a decisão. Aos 72 anos, o cantor afirmou que os dois já se sentem realizados profissionalmente. Xororó, de 69, contou que chegou a escrever, há aproximadamente 20 anos, uma música sobre o desejo de desacelerar.

A filha de Chitãozinho, Aline Lima, também se pronunciou para tranquilizar os fãs. Segundo ela, a aposentadoria foi planejada e não está relacionada a nenhum problema inesperado.

Dupla prepara turnê de despedida em 2027

Apesar do anúncio, os irmãos ainda não vão abandonar os palcos imediatamente. Em 2027, eles realizarão uma turnê de despedida pelo Brasil, intitulada Entretempos, ao lado de Jorge e Mateus.

O projeto prevê apresentações das duas duplas, encontros no palco e o lançamento de uma música inédita gravada pelos quatro artistas.

Com uma trajetória iniciada em 1970, Chitãozinho e Xororó acumulam mais de 40 milhões de discos vendidos e sucessos como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “Sinônimos” e “Galopeira”.