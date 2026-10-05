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O que motivou o fim do namoro de Thais Carla? Influenciadora recebeu mensagens sobre o ex

Thais Carla decidiu terminar a relação com Fabrício Camargo cerca de 20 dias após assumir o namoro durante o Rock in Rio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:35

Thais Carla confirma fim do namoro com Fabrício Camargo apenas 20 dias após assumir a relação publicamente
Thais Carla confirma fim do namoro com Fabrício Camargo apenas 20 dias após assumir a relação publicamente Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla está solteira novamente. A influenciadora confirmou o fim do relacionamento com Fabrício Camargo, apenas cerca de 20 dias depois de apresentar o empresário como namorado durante o Rock in Rio, em setembro.

O que motivou a decisão, segundo Thais, foram mensagens enviadas por outras mulheres a ela sobre o ex-companheiro. A influenciadora contou que decidiu ouvir os relatos e, a partir das conversas, passou a refletir sobre a relação.

Thais explicou que levar em consideração o que ouviu fez parte de uma decisão pessoal relacionada aos próprios limites, valores e bem-estar. Ela afirmou que não pretende abrir mão da própria paz e do respeito por si mesma.

Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla

Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla por Reprodução/Instagram
Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla por Reprodução/Instagram
Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla curte feriadão na Bahia por Reprodução/Instagram
Thais Carla curte feriadão na Bahia por Reprodução/Instagram
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Thais Carla posou abraçando o marido e as filhas por Reprodução
Thais Carla aparece nua com marido nas redes sociais por Redes sociais
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Fabrício Camargo Luz, novo affair de Thais Carla por Reprodução/Instagram

O relacionamento havia sido assumido publicamente em 13 de setembro, durante o Rock in Rio. Na ocasião, Thais contou que os dois já estavam se relacionando havia algumas semanas e demonstrou entusiasmo com o novo romance.

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O namoro aconteceu pouco tempo depois do fim do casamento de 11 anos com Israel Reis, anunciado em julho. Na época, os dois afirmaram que haviam decidido seguir caminhos diferentes de maneira respeitosa e que continuariam unidos na criação das filhas, Maria Clara, de nove anos, e Eva, de seis.

Após o término, a influenciadora afirmou que pretende concentrar a atenção em si mesma e nas relações que considera importantes. Ela também destacou o apoio recebido de amigas, familiares e outras mulheres durante o período.

O romance com Fabrício havia começado após a separação. Em agosto, durante uma viagem a Morro de São Paulo, na Bahia, a aproximação entre os dois já havia sido confirmada pelo assessor da influenciadora.

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