FIM DO RELACIONAMENTO

O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro

Gabriel Cardoso afirmou que a independência da influenciadora e as diferenças na forma de demonstrar carinho contribuíram para o fim do relacionamento

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:05

Gabriel Cardoso explicou o que motivou o término do namoro de nove meses com Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

O que motivou o fim do namoro de Gracyanne Barbosa, de 43 anos, e do empresário Gabriel Cardoso, de 35, foi uma incompatibilidade na forma de demonstrar carinho e cuidado dentro da relação. Após nove meses juntos, os dois decidiram terminar, conforme explicou o empresário em conversa com a Quem, nesta quinta-feira (22).

Gabriel contou que tem um perfil protetor e gosta de demonstrar afeto por meio de atitudes como oferecer ajuda, fazer surpresas e dar presentes. No entanto, afirmou que esses gestos nem sempre eram recebidos da maneira que esperava pela influenciadora fitness, conhecida por sua independência.

“Tenho uma essência e até uma necessidade de prover, de cuidar. Desde a coisa mais simples, como abrir a porta do carro. Minhas surpresas, presentes, tudo isso acaba não sendo bem recebido como eu espero”, disse.

Gracyanne Barbosa 1 de 19

O empresário afirmou admirar a força de Gracyanne, mas explicou que sentia falta de perceber que suas atitudes faziam diferença na vida da companheira. “Ela é muito forte, muito independente e muito capaz de tudo sozinha. O que é incrível e eu amo isso nela, mas eu preciso sentir que estou somando”, declarou.

Gabriel também disse que gostaria de oferecer acolhimento à ex-namorada nos momentos difíceis. Segundo ele, a influenciadora costuma demonstrar tanta força que nem sempre deixa transparecer quando está sofrendo.

O empresário negou que o término tenha sido motivado por uma terceira pessoa e afirmou que a decisão veio do reconhecimento de que os dois viviam uma incompatibilidade naquele momento.