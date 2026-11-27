CONFLITOS

O que motivou término de Ivete Sangalo e empresário Tiago Maia?

Cantora baiana e empresário tinham começado o namoro neste ano

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:34

Ivete Sangalo e Tiago Maia começaram a namorar neste ano Crédito: Reproduçaõ | Instagram

O relacionamento de Ivete Sangalo e Tiago Maia chegou ao fim após alguns meses. O casal assumiu a aproximação neste ano, depois de rumores e aparições juntos começarem a circular nas redes sociais no início de 2026.

O término foi anunciado pelo jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira (27). Segundo informações divulgadas pelo portal do jornalista, o comportamento do empresário teria sido um dos motivos para o fim da relação.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

Segundo o portal Leo Dias, amigos próximos afirmaram que Tiago apresentava um perfil ciumento com a cantora. A situação teria provocado desconforto no relacionamento, especialmente diante de um episódio envolvendo o ex-marido da artista, Daniel Cady.

O empresário não teria reagido bem à notícia de que Ivete viajaria com Daniel e o filho mais velho do ex-casal, Marcelo Sangalo, para a África do Sul. A viagem, entretanto, já estava planejada havia mais de um ano.