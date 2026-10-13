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O que Netinho disse antes de morrer? Equipe revela mensagem emocionante e diz que cantor já sabia que estava partindo

Cantor, que morreu aos 60 anos, costumava falar sobre a própria despedida durante os últimos meses de tratamento contra um linfoma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:00

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução

O cantor Netinho, que morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, deixou uma mensagem sobre como gostaria de ser lembrado. Ao anunciar o falecimento do artista, sua equipe revelou uma frase que ele costumava repetir durante os últimos meses de tratamento contra um linfoma não Hodgkin do tipo B.

"Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte", dizia o cantor, segundo o comunicado divulgado nas redes sociais.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

A declaração foi compartilhada na nota oficial de falecimento, na qual a equipe também informou que Netinho morreu tranquilo. O artista enfrentava complicações decorrentes do câncer, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Diagnosticado com a doença em 2025, Netinho passou por tratamento e chegou a retomar compromissos profissionais. Em 2026, entretanto, revelou que o linfoma havia retornado e que precisaria passar novamente por quimioterapia. O cantor estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o fim de setembro.

Na mensagem de despedida, a equipe destacou a importância do artista para a música brasileira e a relação que ele construiu com o público ao longo da carreira. "Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível", afirmou a nota.

O comunicado também revelou uma decisão tomada pelo próprio cantor sobre as cerimônias de despedida. Por desejo expresso de Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

A família pediu respeito à privacidade neste momento e agradeceu as manifestações de carinho recebidas após a confirmação da morte.

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A notícia provocou homenagens de artistas e personalidades. Cláudia Leitte se despediu do cantor com uma mensagem nas redes sociais: "Descanse em paz, meu irmão!".

O apresentador Carioca também lamentou a perda. "Meus sentimentos.. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar", escreveu.

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Já Fausto Franco, marido da apresentadora Astrid Fontenelle, recordou a convivência com Netinho e sua contribuição para a música baiana.

Com sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca", o artista marcou os carnavais dos anos 1990 e se tornou um dos nomes mais conhecidos do axé music.

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