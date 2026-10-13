LUTO

O que Netinho disse antes de morrer? Equipe revela mensagem emocionante e diz que cantor já sabia que estava partindo

Cantor, que morreu aos 60 anos, costumava falar sobre a própria despedida durante os últimos meses de tratamento contra um linfoma

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:00

Netinho Crédito: Reprodução

O cantor Netinho, que morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, deixou uma mensagem sobre como gostaria de ser lembrado. Ao anunciar o falecimento do artista, sua equipe revelou uma frase que ele costumava repetir durante os últimos meses de tratamento contra um linfoma não Hodgkin do tipo B.

"Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte", dizia o cantor, segundo o comunicado divulgado nas redes sociais.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

A declaração foi compartilhada na nota oficial de falecimento, na qual a equipe também informou que Netinho morreu tranquilo. O artista enfrentava complicações decorrentes do câncer, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Diagnosticado com a doença em 2025, Netinho passou por tratamento e chegou a retomar compromissos profissionais. Em 2026, entretanto, revelou que o linfoma havia retornado e que precisaria passar novamente por quimioterapia. O cantor estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o fim de setembro.

Na mensagem de despedida, a equipe destacou a importância do artista para a música brasileira e a relação que ele construiu com o público ao longo da carreira. "Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível", afirmou a nota.

O comunicado também revelou uma decisão tomada pelo próprio cantor sobre as cerimônias de despedida. Por desejo expresso de Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

A família pediu respeito à privacidade neste momento e agradeceu as manifestações de carinho recebidas após a confirmação da morte.

A notícia provocou homenagens de artistas e personalidades. Cláudia Leitte se despediu do cantor com uma mensagem nas redes sociais: "Descanse em paz, meu irmão!".

O apresentador Carioca também lamentou a perda. "Meus sentimentos.. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar", escreveu.

Já Fausto Franco, marido da apresentadora Astrid Fontenelle, recordou a convivência com Netinho e sua contribuição para a música baiana.