ASTROLOGIA

O que parecia sem solução finalmente se resolve para 3 signos do horóscopo chinês ao longo desta semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

Situações que pareciam sem saída começam a se resolver quando esses animais encerram ciclos, deixam algo para trás e abrem espaço para o próximo passo

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 28 de setembro a 4 de outubro traz uma sensação de conclusão para três signos do horóscopo chinês. Algo que vinha exigindo esforço demais começa a encontrar um desfecho, mas a solução nem sempre está em insistir. Em alguns casos, é justamente o momento de aceitar que determinada situação chegou ao fim.

Ao longo dos próximos dias, esses animais podem perceber com mais clareza o que ainda merece investimento e o que está apenas prendendo seus movimentos. Quando essa diferença fica evidente, decisões que pareciam difíceis se tornam muito mais naturais. Veja a previsão do site "Your Tango".

Macaco

O Macaco pode finalmente tomar uma decisão que vinha sendo adiada há algum tempo. Uma situação que você já considerava encerrar chega a um ponto em que continuar insistindo deixa de fazer sentido, e abrir mão traz mais alívio do que tristeza.

Durante a semana, você percebe que não precisa continuar em um caminho apenas porque já investiu muito nele. Uma alternativa começa a parecer mais interessante quando você deixa de tratar o plano antigo como sua única opção.

Dica cósmica: reconhecer que algo não funciona mais também é uma forma de avançar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Cão

O Cão entra em uma semana de desapego. Você pode perceber que algumas lembranças, amizades ou vínculos continuam ocupando espaço simplesmente porque existe uma história por trás deles, não porque ainda fazem sentido na sua vida atual.

Conversas importantes ajudam a entender o que você realmente espera das pessoas ao seu redor. Depois disso, fica mais fácil decidir quem merece proximidade e onde é melhor criar distância. Ao parar de tentar sustentar tudo sozinho, você recupera uma liberdade que estava sendo limitada pelo medo de perder alguma coisa.

Dica cósmica: nem toda relação precisa ser mantida para que a história vivida por vocês continue tendo valor.

Porco

O Porco começa a semana com uma sensação de avanço e termina percebendo que várias peças finalmente se encaixaram. Você entra em um período de mais clareza, com vontade de organizar compromissos, definir prioridades e entender exatamente onde deve colocar sua energia.

No começo, uma conquista pode devolver sua confiança. Depois, o ritmo aumenta e você percebe que há bastante coisa para fazer. Até o fim da semana, porém, a sensação é de ter uma visão muito mais clara do que precisa ser levado adiante e do que pode ser deixado para trás.