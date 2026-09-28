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O que parecia sem solução finalmente se resolve para 3 signos do horóscopo chinês ao longo desta semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

Situações que pareciam sem saída começam a se resolver quando esses animais encerram ciclos, deixam algo para trás e abrem espaço para o próximo passo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 28 de setembro a 4 de outubro traz uma sensação de conclusão para três signos do horóscopo chinês. Algo que vinha exigindo esforço demais começa a encontrar um desfecho, mas a solução nem sempre está em insistir. Em alguns casos, é justamente o momento de aceitar que determinada situação chegou ao fim.

Ao longo dos próximos dias, esses animais podem perceber com mais clareza o que ainda merece investimento e o que está apenas prendendo seus movimentos. Quando essa diferença fica evidente, decisões que pareciam difíceis se tornam muito mais naturais. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Macaco

O Macaco pode finalmente tomar uma decisão que vinha sendo adiada há algum tempo. Uma situação que você já considerava encerrar chega a um ponto em que continuar insistindo deixa de fazer sentido, e abrir mão traz mais alívio do que tristeza.

Durante a semana, você percebe que não precisa continuar em um caminho apenas porque já investiu muito nele. Uma alternativa começa a parecer mais interessante quando você deixa de tratar o plano antigo como sua única opção.

Dica cósmica: reconhecer que algo não funciona mais também é uma forma de avançar.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cão

O Cão entra em uma semana de desapego. Você pode perceber que algumas lembranças, amizades ou vínculos continuam ocupando espaço simplesmente porque existe uma história por trás deles, não porque ainda fazem sentido na sua vida atual.

Conversas importantes ajudam a entender o que você realmente espera das pessoas ao seu redor. Depois disso, fica mais fácil decidir quem merece proximidade e onde é melhor criar distância. Ao parar de tentar sustentar tudo sozinho, você recupera uma liberdade que estava sendo limitada pelo medo de perder alguma coisa.

Dica cósmica: nem toda relação precisa ser mantida para que a história vivida por vocês continue tendo valor.

Porco

O Porco começa a semana com uma sensação de avanço e termina percebendo que várias peças finalmente se encaixaram. Você entra em um período de mais clareza, com vontade de organizar compromissos, definir prioridades e entender exatamente onde deve colocar sua energia.

No começo, uma conquista pode devolver sua confiança. Depois, o ritmo aumenta e você percebe que há bastante coisa para fazer. Até o fim da semana, porém, a sensação é de ter uma visão muito mais clara do que precisa ser levado adiante e do que pode ser deixado para trás.

Dica cósmica: aproveite o movimento da semana para organizar prioridades, mas não carregue para o futuro aquilo que você já sabe que não precisa mais.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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