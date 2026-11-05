O que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre a morte de Janaína Barbosa, ex-TV Fama que sofreu choque anafilático por medicação

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Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:58
A morte de Janaína Barbosa, ex-apresentadora do "TV Fama", continua cercada de perguntas. Aos 48 anos, a jornalista e psicanalista sofreu um choque anafilático depois de trocar de medicamento. Ela teve uma reação alérgica extrema à medicação e não resistiu, mas ainda não foram divulgadas informações importantes sobre as circunstâncias da reação que levou à sua morte, em São Paulo.
A causa do falecimento foi confirmada por amigos e familiares. Camila Avesani, que era amiga da artista, afirmou não saber qual foi o remédio responsável pela reação alérgica. Até o momento, também não foram apresentados detalhes sobre o atendimento médico recebido por Janaína.
Janaína Barbosa
O que já se sabe sobre a morte de Janaína Barbosa?
A ex-apresentadora sofreu um choque anafilático após uma reação alérgica grave a uma nova medicação. A informação foi confirmada por uma amiga próxima, que também relatou que Janaína havia passado por uma troca de medicamento.
O falecimento foi confirmado ao g1 por Camila Avesani e pelo apresentador Otávio Mesquita, ex-marido da jornalista. O velório aconteceu na tarde de quarta-feira (4), em São Paulo, com a presença restrita a familiares e amigos próximos.
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Qual medicamento provocou a reação?
Essa é uma das principais perguntas ainda sem resposta. Camila Avesani afirmou que não sabia informar o nome do remédio ingerido por Janaína. Até agora, não foi divulgada a identificação da substância que desencadeou o choque anafilático.
Como aconteceu a reação alérgica?
Também não há informações detalhadas sobre a sequência de acontecimentos. Sabe-se que Janaína havia trocado de medicação e apresentou uma reação alérgica grave, mas não foram esclarecidos o intervalo entre o uso do remédio e o início dos sintomas, nem como foi a evolução do quadro.
A morte será investigada?
Até o momento, segundo as informações divulgadas pelo g1, não há registro de abertura de inquérito para apurar a morte. Também não foram divulgados detalhes sobre eventual investigação das circunstâncias do episódio.
O que disseram familiares e amigos?
Camila Avesani confirmou a causa da morte, mas afirmou desconhecer qual medicamento provocou a reação. "Estou sem rumo", declarou ao g1.
Otávio Mesquita também lamentou a perda. O apresentador disse que ainda não sabia como tudo havia acontecido e contou ter procurado a mãe da ex-mulher. "Ela era uma pessoa muito correta, fomos casados há 20 anos. Tenho respeito por ela", afirmou.
Nas redes sociais, Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, publicou uma homenagem à artista. "Sem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Literalmente sem chão. Ainda sem acreditar em tudo isso... Te amo muito! Você fará falta, muita falta em nossas vidas", escreveu.