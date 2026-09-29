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O que se sabe sobre a dívida de R$ 872 mil cobrada por filha de Renato Aragão na Justiça

Juliana Rangel afirma que emprestou R$ 950 mil ao humorista em 2018 e cobra na Justiça o valor que, segundo ela, ainda não foi devolvido

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:10

Filha de Renato Aragão cobra R$ 872 mil do humorista na Justiça Crédito: Reprodução

Renato Aragão terá que responder na Justiça a uma cobrança feita pela própria filha, Juliana Rangel. A primogênita do humorista afirma ter emprestado R$ 950 mil ao pai em 2018 e cobra atualmente R$ 872.485,58, segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias e pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O caso já tem data para uma nova etapa. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro marcou uma audiência de conciliação para 26 de outubro, na 43ª Vara Cível da Capital. A Justiça também determinou que Renato seja citado e intimado para participar do encontro acompanhado de um advogado.

Juliana Aragão e Renato Aragão 1 de 5

Na ação, Juliana afirma que o dinheiro emprestado teria vindo da venda de um imóvel recebido como herança da mãe, Martha Maria Rangel Aragão, que morreu em 2014. Segundo a versão apresentada no processo, ela entregou o valor ao pai em dezembro de 2018, com previsão de pagamento até o fim de 2023.

Juliana sustenta que recebeu de volta apenas cerca de R$ 77 mil, razão pela qual decidiu recorrer à Justiça para cobrar o restante. O valor atualizado indicado no processo chega a R$ 872.485,58.

Morando atualmente em Santa Catarina, Juliana pediu autorização para participar da audiência por videoconferência, alegando que o deslocamento até o Rio de Janeiro representaria custos elevados. Até o momento, porém, não houve confirmação de que a participação virtual será autorizada.