O que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes', aos 36 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:47
A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida mundialmente por seus papéis nas séries Heroes e Nashville, morreu aos 36 anos no último domingo (16). A notícia foi confirmada pelo pai da artista, Skip Panettiere, em comunicado divulgado à imprensa.
"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico da nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheciam — e aos milhões que a acompanhavam nas telas", disse o pai da atriz. Na sequência, ele pediu privacidade "enquanto nossa família dedica um tempo para assimilar essa perda inimaginável".
Hayden Panettiere
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. As circunstâncias do falecimento também não foram detalhadas publicamente.
'Notícia devastadora'
A morte de Hayden provocou uma onda de homenagens entre colegas de profissão e artistas que conviveram com ela ao longo da carreira.
A atriz Selma Blair, conhecida por Segundas Intenções, lamentou a perda nas redes sociais. "Eu te amo. Não vá embora. Por favor", escreveu.
A cantora Jojo também se manifestou sobre a morte da atriz e classificou a notícia como "devastadora". No Instagram, ela publicou: "Sinto muito em saber de seu falecimento. Meu Deus".
A apresentadora Rosie O'Donnell escreveu: "'Meu Deus – estou de coração partido...'".
O sindicato dos atores Sag-Aftra, do qual Hayden fazia parte, também prestou homenagem à artista. "Nossos corações estão com sua filha, família, amigos e fãs", declarou a entidade.
As atrizes Tia Mowry, conhecida pela série Sister, Sister, e Courtney Stodden também lamentaram a morte, compartilhando emojis de coração partido.
Melissa Barrera, colega de Hayden na franquia Pânico, publicou uma homenagem no Instagram. "Descanse em paz, doce Hayden", escreveu.
Carreira começou quando ela ainda era criança
Hayden Panettiere começou a trabalhar como atriz ainda muito pequena. Aos quatro anos, estreou na popular novela americana One Life to Live. A partir daí, construiu uma carreira que se estendeu por três décadas.
Ainda criança, ela também emprestou a voz à personagem Dot na animação Vida de Inseto, da Pixar. Em 2000, ganhou destaque no cinema ao atuar ao lado de Denzel Washington em Duelo de Titãs.
A projeção internacional veio principalmente com Heroes, série de ficção científica exibida entre 2006 e 2010. Na produção, Hayden interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida que descobre ter poderes de regeneração.
Mais tarde, a atriz conquistou outro papel de destaque em Nashville, série na qual viveu a cantora country Juliette Barnes. A atuação rendeu a Hayden duas indicações ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz coadjuvante.
Ao longo da carreira, ela também participou da franquia de terror Pânico e da comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.
Atriz revelou dificuldades na vida pessoal
Apesar do sucesso profissional, Hayden também enfrentou períodos difíceis longe das telas. No início de 2026, a atriz lançou o livro de memórias This Is Me: A Reckoning, no qual relatou experiências relacionadas à fama precoce, vício, abuso e recuperação.
Em uma entrevista à CBS News, em maio, ela contou que a mãe a levou para testes quando ainda tinha apenas oito meses de vida. "A partir daí, a coisa foi evoluindo e, quando eu tinha cinco anos, já havia feito 50 comerciais... Simplesmente nunca parou", disse.
A atriz também falou publicamente sobre os desafios enfrentados depois do nascimento da filha, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
Em 2015, após dar à luz, Hayden revelou que havia procurado tratamento em uma clínica para lidar com a depressão pós-parto. "É algo que muitas mulheres vivenciam", afirmou ao programa americano Live With Kelly And Michael.
"Você pensa: 'Sinto sentimentos negativos em relação ao meu filho, quero machucá-lo ou feri-lo'. Eu nunca, jamais tive esses sentimentos. Algumas mulheres têm", falou. "É algo que precisa ser discutido. As mulheres precisam saber que não estão sozinhas e que isso se cura".
Guarda da filha foi outro momento delicado
Em suas memórias, Hayden também abordou a decisão de conceder a guarda total de Kaya ao pai da menina, Wladimir Klitschko, em 2018. Anos depois, a atriz voltou a falar sobre o assunto e rebateu a ideia de que teria simplesmente abandonado a filha.
Em conversa com o podcaster Jay Shetty, em maio, ela afirmou: "a ideia de que alguém possa pensar que eu simplesmente entregaria meu filho para adoção e ficaria bem com isso é de partir o coração e não poderia estar mais errada".