Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes', aos 36 anos

Artista também ficou conhecida por 'Nashville', 'As Apimentadas' e 'Pânico'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:47

Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 Crédito: Divulgação

A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida mundialmente por seus papéis nas séries Heroes e Nashville, morreu aos 36 anos no último domingo (16). A notícia foi confirmada pelo pai da artista, Skip Panettiere, em comunicado divulgado à imprensa.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico da nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheciam — e aos milhões que a acompanhavam nas telas", disse o pai da atriz. Na sequência, ele pediu privacidade "enquanto nossa família dedica um tempo para assimilar essa perda inimaginável".

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
1 de 25
Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. As circunstâncias do falecimento também não foram detalhadas publicamente.

'Notícia devastadora'

A morte de Hayden provocou uma onda de homenagens entre colegas de profissão e artistas que conviveram com ela ao longo da carreira.

A atriz Selma Blair, conhecida por Segundas Intenções, lamentou a perda nas redes sociais. "Eu te amo. Não vá embora. Por favor", escreveu.

A cantora Jojo também se manifestou sobre a morte da atriz e classificou a notícia como "devastadora". No Instagram, ela publicou: "Sinto muito em saber de seu falecimento. Meu Deus".

A apresentadora Rosie O'Donnell escreveu: "'Meu Deus – estou de coração partido...'".

O sindicato dos atores Sag-Aftra, do qual Hayden fazia parte, também prestou homenagem à artista. "Nossos corações estão com sua filha, família, amigos e fãs", declarou a entidade.

As atrizes Tia Mowry, conhecida pela série Sister, Sister, e Courtney Stodden também lamentaram a morte, compartilhando emojis de coração partido.

Melissa Barrera, colega de Hayden na franquia Pânico, publicou uma homenagem no Instagram. "Descanse em paz, doce Hayden", escreveu.

Carreira começou quando ela ainda era criança

Hayden Panettiere começou a trabalhar como atriz ainda muito pequena. Aos quatro anos, estreou na popular novela americana One Life to Live. A partir daí, construiu uma carreira que se estendeu por três décadas.

Ainda criança, ela também emprestou a voz à personagem Dot na animação Vida de Inseto, da Pixar. Em 2000, ganhou destaque no cinema ao atuar ao lado de Denzel Washington em Duelo de Titãs.

A projeção internacional veio principalmente com Heroes, série de ficção científica exibida entre 2006 e 2010. Na produção, Hayden interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida que descobre ter poderes de regeneração.

Mais tarde, a atriz conquistou outro papel de destaque em Nashville, série na qual viveu a cantora country Juliette Barnes. A atuação rendeu a Hayden duas indicações ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Ao longo da carreira, ela também participou da franquia de terror Pânico e da comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.

Atriz revelou dificuldades na vida pessoal

Apesar do sucesso profissional, Hayden também enfrentou períodos difíceis longe das telas. No início de 2026, a atriz lançou o livro de memórias This Is Me: A Reckoning, no qual relatou experiências relacionadas à fama precoce, vício, abuso e recuperação.

Em uma entrevista à CBS News, em maio, ela contou que a mãe a levou para testes quando ainda tinha apenas oito meses de vida. "A partir daí, a coisa foi evoluindo e, quando eu tinha cinco anos, já havia feito 50 comerciais... Simplesmente nunca parou", disse.

A atriz também falou publicamente sobre os desafios enfrentados depois do nascimento da filha, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Em 2015, após dar à luz, Hayden revelou que havia procurado tratamento em uma clínica para lidar com a depressão pós-parto. "É algo que muitas mulheres vivenciam", afirmou ao programa americano Live With Kelly And Michael.

"Você pensa: 'Sinto sentimentos negativos em relação ao meu filho, quero machucá-lo ou feri-lo'. Eu nunca, jamais tive esses sentimentos. Algumas mulheres têm", falou. "É algo que precisa ser discutido. As mulheres precisam saber que não estão sozinhas e que isso se cura".

Guarda da filha foi outro momento delicado

Em suas memórias, Hayden também abordou a decisão de conceder a guarda total de Kaya ao pai da menina, Wladimir Klitschko, em 2018. Anos depois, a atriz voltou a falar sobre o assunto e rebateu a ideia de que teria simplesmente abandonado a filha.

Em conversa com o podcaster Jay Shetty, em maio, ela afirmou: "a ideia de que alguém possa pensar que eu simplesmente entregaria meu filho para adoção e ficaria bem com isso é de partir o coração e não poderia estar mais errada".

Leia mais

Imagem - Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Imagem - Georgina Rodríguez fica com fortuna de Cristiano Ronaldo em caso de separação? Saiba quanto ela pode levar

Georgina Rodríguez fica com fortuna de Cristiano Ronaldo em caso de separação? Saiba quanto ela pode levar

Imagem - Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões em barras e moedas de ouro escondido em parede durante obra

Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões em barras e moedas de ouro escondido em parede durante obra

Tags:

Hayden Panettiere

Mais recentes

Imagem - Show do pai, ilha privativa e menção a netos: o que rolou no casamento de Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, com Jarline Batista

Show do pai, ilha privativa e menção a netos: o que rolou no casamento de Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, com Jarline Batista
Imagem - 4 signos podem finalmente receber o reconhecimento que merecem e viver uma virada importante neste Inverno

4 signos podem finalmente receber o reconhecimento que merecem e viver uma virada importante neste Inverno
Imagem - Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos