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O que Susana Werner decidiu não vender em Portugal? Mansão tem piscina e jardim de inverno

Imóvel no Algarve é o xodó da empresária e do ex-jogador Julio César

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:28

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César, vendendo imóveis e outros bens da família
Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César Crédito: Reprodução

Apesar de estarem preparando um retorno definitivo ao Brasil, Susana Werner e Julio César não pretendem se desfazer de todos os imóveis que mantêm na Europa. Entre os bens em Portugal que serão mantidos, está a mansão do casal no Algarve, considerada um dos recantos mais especiais da família.

Localizada em Vilamoura, a casa foi o primeiro endereço em que Susana e Julio moraram no país. Foi também ali que os dois criaram os filhos, que passaram a infância aproveitando os amplos jardins da propriedade.

Mansão de Susana Werner e Julio César

Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução
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Mansão de Susana Werner e Julio César por Reprodução

A mansão continua sendo usada pelo casal para receber amigos e familiares em fins de semana e feriados. Nessas ocasiões, a programação costuma incluir boa comida, vinhos e muito karaokê, um dos passatempos preferidos de Susana e Julio.

No início de setembro, a propriedade ganhou uma celebração especial. Foi na mansão do Algarve que Julio César comemorou os 46 anos, justamente quando ele e Susana já se movimentavam para deixar Portugal e voltar ao Rio de Janeiro. Os dois estão entre idas e vindas, se preparando para cuidar da mãe do ex-goleiro pentacampeão, que se encontra com a saúde debilitada.

Enquanto alguns imóveis na Europa foram colocados à venda, assim como a rede de salões de beleza que pertenceu à empresária, a casa de Vilamoura permaneceu fora dos planos de venda.

Piscina e jardim de inverno são destaques

Com uma planta de estilo clássico, a mansão aposta em uma decoração de cores claras e visual minimalista. Obras de arte espalhadas pelas paredes ajudam a compor os ambientes da residência.

Na área externa, a propriedade conta com uma extensa estrutura de lazer, incluindo uma piscina cercada pelo espaço verde dos jardins. Outro destaque é o jardim de inverno, que acrescenta um ambiente de charme à casa.

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Susana Werner Julio César

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