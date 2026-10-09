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O que tem dentro da mansão mais cara do mundo? Imóvel custa R$ 1,8 bilhão, é do tamanho de 140 apartamentos e tem até pistas de boliche

Conhecida como 'The One', propriedade em Los Angeles impressiona pelo tamanho e pelas instalações luxuosas, mas também acumula uma história de dificuldades financeiras

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:15

Mansão The One Crédito: Divulgação

Uma casa com 20 quartos, 30 banheiros, sete piscinas e seis elevadores pode parecer exagero até mesmo para os padrões dos milionários de Hollywood. Mas essas são apenas algumas das características de 'The One', uma mansão construída em Los Angeles, nos Estados Unidos, que chegou a ser avaliada em US$ 500 milhões e ganhou fama como uma das residências mais caras do mundo.

Com 9.755 metros quadrados de área construída, a mansão tem espaço equivalente ao de quase 140 apartamentos de 70 metros quadrados. A propriedade foi idealizada pelo empresário imobiliário Nile Niami, e o projeto levou cerca de dez anos para ser concluído, exigindo um investimento estimado em US$ 110 milhões. O imóvel reúne espaços que normalmente seriam encontrados em hotéis ou clubes de luxo. Além dos quartos e banheiros, há quatro pistas de boliche, simulador de golfe, pista de dança, pista de atletismo e duas adegas.

A mansão 'mais cara do mundo' 1 de 12

As piscinas também chamam a atenção. São seis na área externa e uma olímpica aquecida, distribuídas por diferentes pontos da residência. O escritório principal, por exemplo, fica entre duas piscinas e oferece vista para as entradas da propriedade. A mansão ainda conta com terraços destinados ao lazer, ambientes de convivência e uma casa de hóspedes independente. Uma das salas abriga uma coleção de capas históricas da revista Playboy.

Durante muito tempo, o interior de 'The One' foi mantido longe das câmeras. O acesso era restrito, o que aumentou a curiosidade sobre a construção e seus ambientes.

Parte desse mistério terminou quando um produtor de conteúdo conhecido como Michael conseguiu entrar na residência e registrar imagens dos cômodos. Durante a visita, ele também conversou com Nile Niami sobre os desafios de construir uma propriedade de tamanha proporção.

O empresário contou que participou pessoalmente de decisões relacionadas aos acabamentos e à decoração. Depois de uma década dedicada ao projeto, admitiu o desgaste provocado pela construção. "Eu escolhi cada detalhe desta casa, cada tinta, pedra, azulejo. Agora que o projeto está concluído, me sinto esgotado", afirmou.

O preço da mansão também chama atenção. Inicialmente avaliada em US$ 500 milhões, a propriedade teve seu valor reduzido ao longo do tempo. Uma das estimativas divulgadas apontava um preço de venda de aproximadamente US$ 350 milhões, equivalente a cerca de R$ 1,8 bilhão na conversão utilizada à época.

Ao defender o valor pedido pelo imóvel, Niami comparou a exclusividade da construção à de uma obra de arte. "Quando se tem algo tão raro quanto a Mona Lisa, pode-se pedir o que quiser", declarou.

Apesar de toda a ostentação, a trajetória de 'The One' também foi marcada por problemas financeiros. O jornal Los Angeles Times noticiou que Niami recebeu uma notificação de inadimplência relacionada a um empréstimo utilizado para financiar o empreendimento.

A situação abriu caminho para medidas de cobrança e para a possibilidade de execução da garantia imobiliária, colocando em risco os planos originais do empresário.

A mansão acabou se tornando conhecida não apenas pelo luxo, mas também pelo contraste entre a grandiosidade da construção e as dificuldades para viabilizar financeiramente o projeto.