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O que vai acontecer com o anel de R$ 6 milhões que Marina Ruy Barbosa ganhou do ex-noivo?

Joia foi dada por Abdul Fares durante viagem a Dubai e chegou a ser citada em disputa judicial envolvendo a família do empresário

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:27

Marina Ruy Barbosa usou o anel em um casamento da família de Abdul Fares Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do noivado de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares trouxe uma dúvida sobre o destino de um dos presentes mais valiosos que a atriz recebeu durante o relacionamento: o anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. A joia, entregue pelo empresário em 2023, continua pertencendo à artista. As informações são do jornal Extra.

A peça chegou a virar assunto depois que um suposto primo de Abdul cobrou que Marina devolvesse o anel de noivado ou depositasse o objeto em juízo. A justificativa seria de que a joia pertenceria à família do empresário. A informação, porém, não procede: o anel não é uma herança familiar, ainda de acordo com o Extra.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

Com formato navete e cravejado de diamantes, o presente foi comprado por Abdul e entregue à atriz durante uma viagem rápida a Dubai, em 2023. Na ocasião, o empresário pediu Marina em casamento.

A joia também apareceu em meio a uma disputa empresarial envolvendo Abdul e o próprio pai. No fim de 2024, Jamel Fares, sócio-fundador da rede de varejo Marabraz, mencionou o anel em uma ação contra o filho. O objeto foi apresentado como exemplo dos gastos considerados exorbitantes pelo empresário.