ASTROLOGIA

O que você precisa deixar para trás antes de dezembro? Superlua Cheia em Gêmeos traz alertas para os 12 signos

Fenômeno desta terça-feira (24) coloca conversas, relações, dinheiro e escolhas pessoais em pauta na reta final de novembro

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Superlua Cheia em Gêmeos já aconteceu nesta terça-feira (24), às 11h54, mas seus temas podem continuar rendendo reflexões nos próximos dias. Com dezembro cada vez mais perto, o momento é propício para rever situações que já não fazem sentido, resolver pendências e identificar o que não vale a pena carregar para o último mês do ano.

A Lua entrou em Gêmeos às 8h10 e chegou à fase cheia poucas horas depois, aos 2°19′ do signo. Na astrologia, Gêmeos está associado à comunicação, às ideias, às trocas e à maneira como interpretamos o que acontece ao nosso redor. Por isso, o período pode ajudar a perceber padrões de pensamento, conversas mal resolvidas e expectativas que precisam ser revistas.

A proposta não é tomar decisões precipitadas ou mudar tudo de uma vez. O mais importante é observar o que está pedindo atenção e escolher, com mais clareza, o que merece continuar fazendo parte da sua vida em dezembro. As informações são do site "Economic Times".

O que cada signo precisa deixar para trás antes de dezembro?

Áries

Deixe para trás as decisões financeiras por impulso.

A reta final de novembro pode ser um bom momento para rever a maneira como você lida com dinheiro. Gastos motivados pelo estresse ou compromissos assumidos sem planejamento podem pesar mais adiante. Antes de entrar em dezembro, vale conferir o orçamento e separar desejos imediatos das prioridades que realmente importam.

Dica cósmica: espere um pouco antes de fazer uma compra importante e avalie se ela cabe nos seus planos.

Touro

Deixe para trás a mania de agradar todo mundo.

Suas necessidades podem ficar mais evidentes nos próximos dias, especialmente nas relações pessoais. Talvez você perceba que, para evitar conflitos, tem deixado seus próprios desejos em segundo plano. Nem toda situação precisa ser contornada para manter a paz. Algumas conversas sinceras podem ajudar a estabelecer limites mais saudáveis.

Dica cósmica: antes de aceitar mais um pedido, pergunte a si mesmo se você realmente quer ou pode assumir essa responsabilidade.

Gêmeos

Deixe para trás os assuntos que continuam ocupando sua cabeça sem levar a lugar nenhum.

Depois da Superlua no seu signo, pode ficar mais fácil perceber quanto espaço mental determinadas situações estão tomando. Conversas antigas, decepções e dúvidas que se repetem merecem uma avaliação mais cuidadosa. Nem tudo precisa de uma resposta imediata, mas insistir em pensamentos que não trazem soluções também pode ser desgastante.

Dica cósmica: escolha uma pendência emocional que esteja incomodando e pense em um passo concreto para lidar com ela.

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Câncer

Deixe para trás amizades e expectativas que não encontram reciprocidade.

Seus vínculos sociais e planos para o futuro podem passar por uma revisão. Algumas pessoas talvez não estejam tão presentes quanto você imaginava, enquanto outras podem demonstrar apoio de maneiras inesperadas. A reta final do mês favorece uma reflexão sobre quem realmente contribui para sua vida.

Dica cósmica: observe quem também procura você, oferece ajuda e demonstra interesse sem precisar de cobranças constantes.

Leão

Deixe para trás a necessidade de provar seu valor o tempo inteiro.

A vida profissional pode exigir atenção, mas isso não significa que você precise buscar aprovação a cada passo. Nos próximos dias, vale avaliar se suas metas estão alinhadas com o que realmente deseja ou se parte da pressão vem da comparação com outras pessoas. Resultados consistentes também merecem reconhecimento.

Dica cósmica: escolha uma prioridade profissional para concluir antes de dezembro, sem transformar cada tarefa em uma competição.

Virgem

Deixe para trás a ideia de que tudo precisa acontecer exatamente como você planejou.

Expectativas relacionadas à carreira, aos estudos ou aos próximos passos da vida podem precisar de ajustes. Nem sempre uma mudança de rota significa fracasso. Às vezes, considerar outras possibilidades ajuda a encontrar caminhos que não estavam no seu radar.

Dica cósmica: reveja um plano que não está avançando e pense em uma alternativa possível, em vez de insistir na mesma estratégia.

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Libra

Deixe para trás a insegurança em assuntos financeiros e os acordos mal explicados.

Despesas compartilhadas, investimentos e responsabilidades podem exigir conversas mais transparentes. Evite presumir que as outras pessoas entendem suas prioridades ou sabem exatamente o que você espera. Resolver dúvidas agora pode evitar desgastes na reta final do ano.

Dica cósmica: coloque valores, prazos e responsabilidades no papel antes de assumir um compromisso financeiro com alguém.

Escorpião

Deixe para trás os padrões de relacionamento que sempre terminam na mesma discussão.

Algumas relações podem pedir mais honestidade e disposição para ouvir. Se existe um assunto desconfortável que você vem adiando, talvez seja hora de pensar em como abordá-lo sem transformar a conversa em uma disputa. Vínculos saudáveis precisam de reciprocidade, responsabilidade e atitudes coerentes.

Dica cósmica: fale sobre o que incomoda sem recorrer a indiretas ou esperar que a outra pessoa adivinhe seus sentimentos.

Sagitário

Deixe para trás os hábitos que prejudicam seu bem-estar.

Sua rotina pode precisar de uma revisão antes da chegada de dezembro. Assumir compromissos demais, adiar tarefas importantes e deixar o descanso sempre para depois são atitudes que podem comprometer seu equilíbrio. Em vez de tentar reorganizar a vida inteira de uma vez, comece pelo que está ao seu alcance.

Dica cósmica: escolha um hábito simples para ajustar nesta semana e estabeleça um horário realista para mantê-lo.

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Capricórnio

Deixe para trás o receio de demonstrar o que sente.

As responsabilidades costumam ocupar bastante espaço na sua rotina, mas isso não significa que os momentos de prazer devam ficar em segundo plano. A reta final de novembro pode ser uma oportunidade para dar mais atenção à criatividade, ao romance e às relações que fazem bem. Nem tudo precisa ser tratado como um problema a resolver.

Dica cósmica: reserve um momento para fazer algo de que gosta, sem transformar o lazer em mais uma obrigação.

Aquário

Deixe para trás a tentativa de controlar todos os assuntos familiares.

Questões domésticas e responsabilidades com pessoas próximas podem exigir mais diálogo. Você não precisa resolver tudo sozinho, principalmente quando outras pessoas também podem participar das decisões. Dividir tarefas e reconhecer os próprios limites pode tornar a convivência mais leve.

Dica cósmica: identifique uma responsabilidade que pode ser compartilhada e converse sobre uma divisão mais equilibrada.

Peixes

Deixe para trás as suposições e a comunicação pela metade.

Expectativas não verbalizadas e mal-entendidos podem complicar conversas do dia a dia. Nos próximos dias, procure ser mais direto ao explicar o que pensa e também ao esclarecer o que não entendeu. Tentar interpretar intenções sem perguntar pode criar problemas que seriam evitados com uma conversa simples.