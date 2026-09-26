ASTROLOGIA

O que você precisa encerrar? Lua Cheia em Áries coloca um ponto final em algo para cada signo hoje (26 de setembro)

A lunação pode ajudar a deixar uma situação para trás e abrir espaço para os próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Áries às 7h23 e chega à fase cheia às 13h48 de hoje, sábado, 26 de setembro, trazendo uma sensação de conclusão para os 12 signos. Depois de meses lidando com questões que pareciam não sair do lugar, muita coisa começa a fazer sentido.

A Lua Cheia em Áries, a 3°37′, favorece coragem para olhar para o passado sem ficar preso a ele. O momento pede menos espera e mais disposição para assumir o controle dos próximos passos. Para alguns signos, isso significa concluir um projeto. Para outros, reconhecer uma mudança interna ou perceber que determinada relação já não ocupa o mesmo espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A Lua Cheia acontece no seu signo e coloca em evidência tudo o que você aprendeu nos últimos meses. Situações que pareciam difíceis começam a ser enxergadas de outra maneira, e você pode perceber que saiu delas mais forte, experiente e consciente do que realmente quer.

O encerramento de um ciclo não significa colocar seus sonhos de lado. Pelo contrário: agora você pode seguir em frente com mais clareza e coragem. Só não tente resolver tudo sozinho. Aceitar ajuda também faz parte do processo.

Dica cósmica: escolha uma meta que você deixou de lado e dê hoje o primeiro passo para retomá-la.

Touro

Este é um momento de desacelerar e recuperar energia. A Lua Cheia pode ajudar você a revisar um projeto que está chegando à etapa final, corrigir detalhes e perceber o que ainda precisa ser ajustado antes de seguir adiante.

Ao mesmo tempo, novas ideias começam a surgir quando você se permite sair um pouco da rotina. Use essa criatividade para planejar os próximos meses e encontrar maneiras mais eficientes de fazer aquilo que já ocupa seu dia a dia.

Dica cósmica: antes de encerrar uma tarefa importante, revise os detalhes e peça uma segunda opinião se precisar.

Gêmeos

Você pode perceber que algumas emoções não precisam ser explicadas racionalmente para fazer sentido. A Lua Cheia favorece um olhar mais honesto para aquilo que está acontecendo dentro de você, especialmente enquanto seu círculo social passa por mudanças.

Conversar com alguém de confiança ou colocar os pensamentos no papel pode ajudar a organizar o que parecia confuso. Nem todo encerramento precisa ser dramático. Às vezes, apenas reconhecer que você mudou já é suficiente.

Dica cósmica: reserve alguns minutos para escrever o que você sente sem tentar encontrar uma explicação imediata.

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Câncer

Você está com vontade de conquistar muita coisa e pode sentir que finalmente tem força para correr atrás delas. A Lua Cheia ajuda a reconhecer o quanto você avançou e a sentir orgulho de resultados que antes pareciam distantes.

Só tome cuidado para não transformar determinação em exaustão. Fazer pausas não diminui sua força. Pelo contrário, ajuda você a continuar avançando sem perder o equilíbrio.

Dica cósmica: comemore uma conquista recente antes de partir imediatamente para o próximo objetivo.

Leão

A Lua Cheia traz coragem para colocar em prática tudo o que você aprendeu ao longo dos últimos meses. Uma ideia que antes parecia distante pode finalmente sair do papel, seja na vida profissional ou em um projeto pessoal.

Você também pode perceber que desenvolveu habilidades importantes nesse período. Em vez de duvidar se está pronto, observe tudo o que já conseguiu aprender e use isso como base para o próximo passo.

Dica cósmica: escolha uma habilidade que você desenvolveu recentemente e encontre uma maneira de colocá-la em prática.

Virgem

Você está aprendendo a estar mais presente para si mesmo e para as pessoas que realmente importam. A Lua Cheia pode ajudar a abandonar aquela cobrança interna que transforma qualquer erro em motivo para se criticar.

Ao mesmo tempo, fica mais fácil perceber quem realmente está ao seu lado. Algumas relações se fortalecem, enquanto outras mostram que não existe mais a mesma reciprocidade. Em vez de se prender a isso, valorize quem demonstra presença de verdade.

Dica cósmica: troque uma autocrítica por um reconhecimento concreto de algo que você fez bem.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

Você começa a enxergar com mais clareza o que deseja das suas relações daqui para frente. A Lua Cheia pode mostrar que algumas expectativas antigas já não combinam com quem você se tornou.

Isso também vale para a forma como você lida com a própria independência. Estar em um relacionamento não significa abrir mão de si mesmo, e estar solteiro não significa estar incompleto. O equilíbrio começa quando você consegue se sentir bem na própria companhia.

Dica cósmica: observe se uma relação permite que você seja você mesmo sem precisar diminuir suas necessidades.

Escorpião

A Lua Cheia desperta sua vontade de ampliar horizontes. Pode surgir interesse por uma viagem, um curso, uma nova área de estudo ou simplesmente por experiências que tirem você da rotina.

Se existe algo que você deseja aprender há algum tempo, este é um bom momento para começar a pesquisar. Um pequeno movimento feito agora pode abrir caminho para uma experiência muito maior mais adiante.

Dica cósmica: escolha um assunto que desperta sua curiosidade e dê hoje um passo concreto para aprendê-lo.

Sagitário

Você está em uma fase favorável para desenvolver habilidades e concluir aquilo que já vem construindo há algum tempo. A Lua Cheia pode representar justamente o fechamento de uma etapa, mas isso não significa que o trabalho terminou por completo.

Talvez ainda seja necessário revisar, editar ou acrescentar alguns detalhes. Use essa energia para aprender algo novo e transformar uma conclusão em ponto de partida para o próximo projeto.

Dica cósmica: revise algo que você considera pronto e veja se existe um detalhe que pode deixá-lo ainda melhor.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio

Questões ligadas à sua história familiar podem ganhar um novo significado. Informações, lembranças ou acontecimentos dos últimos meses ajudam você a compreender melhor de onde veio e como isso influencia a pessoa que se tornou.

Ao mesmo tempo, você pode sentir uma conexão mais profunda com quem realmente importa. O aprendizado agora envolve estar mais presente, demonstrar afeto e olhar para as necessidades dos outros com mais compreensão.

Dica cósmica: procure alguém importante para você e demonstre de forma concreta que essa pessoa pode contar com seu apoio.

Aquário

A Lua Cheia ilumina sua capacidade de liderança e faz com que sua voz seja percebida por mais pessoas. Seja escrevendo, compartilhando uma ideia ou simplesmente assumindo seu espaço, você pode perceber que tem mais influência do que imaginava.

Também chega a hora de reconhecer tudo o que conseguiu realizar nos últimos meses. Só não tente carregar todas as responsabilidades ao mesmo tempo. Saber delegar e organizar prioridades também é sinal de liderança.

Dica cósmica: escolha as tarefas que realmente precisam da sua atenção e deixe o restante para depois ou peça ajuda.

Peixes

A Lua Cheia coloca sua criatividade em primeiro plano. Ideias que ficaram amadurecendo nos últimos meses podem finalmente ganhar forma, e você pode sentir vontade de mostrar para outras pessoas algo que vinha desenvolvendo em silêncio.

Também existe uma preocupação maior com dinheiro e organização financeira. Se você vinha pensando em encontrar uma nova fonte de renda, use essa criatividade para procurar alternativas, mas sem abandonar o planejamento.