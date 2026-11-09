NOVOS RUMOS

'O roteirista da minha vida é sexy': após pedir demissão do SBT, apresentadora assume cargo na plataforma de conteúdo adulto Privacy

Fabíola Corrêa anunciou a mudança profissional nas redes sociais menos de duas semanas após deixar emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:05

Fabíola Corrêa Crédito: Reprodução/Instagram

Menos de duas semanas após pedir demissão do SBT, a jornalista Fabíola Corrêa anunciou um novo capítulo em sua carreira. A ex-apresentadora do "SBT Notícias" assumiu a frente de Comunicação e Relações Institucionais da Privacy, plataforma de creator economy conhecida pela oferta de conteúdo adulto por assinatura.

A novidade foi revelada pela própria jornalista nas redes sociais. Ao anunciar a contratação, Fabíola brincou com a mudança profissional: "O roteirista da minha vida é sexy!", escreveu.

Fabíola Corrêa 1 de 24

Segundo ela, a chegada acontece em um momento de reposicionamento da marca, que prepara novos projetos e pretende ampliar as possibilidades de produção de conteúdo.

"Depois de 20 anos, deixo a rotina das redações e de televisão para assumir uma posição estratégica em comunicação corporativa", afirmou.

A jornalista também destacou que pretende continuar trabalhando com informação, histórias e reputação, mas em uma nova perspectiva profissional. "Vou continuar trabalhando com histórias, pessoas, reputação e informação, mas agora de uma perspectiva completamente nova e extremamente desafiadora", declarou.

Saída do SBT

Fabíola pediu demissão do SBT em 28 de outubro, após quase dois anos na emissora. A decisão, segundo ela, foi amadurecida ao longo dos últimos meses e não aconteceu de forma repentina.

"Foi uma decisão minha, bastante amadurecida e nada fácil", explicou.

A jornalista ganhou destaque na cobertura policial da televisão. Antes de chegar ao SBT, trabalhou por cinco anos como repórter do "Cidade Alerta", da Record, onde também passou mais de uma década em funções nos bastidores, como estagiária, produtora e editora de texto. Ela deixou a emissora em 2024, após uma rodada de cortes.

No mesmo ano, foi contratada pelo SBT para integrar a equipe do extinto "Tá na Hora", na fase comandada por José Luiz Datena. Em dezembro de 2025, passou a apresentar o "SBT Notícias", exibido durante a madrugada.

Ao comentar sua saída, Fabíola também mencionou dificuldades enfrentadas nos bastidores da emissora, mas preferiu destacar as experiências profissionais e os colegas com quem trabalhou.