SAÚDE

O sangue fica grosso, a fome desaparece, e os músculos começam a ser consumidos: como o corpo reage na ‘zona da morte’ do Monte Everest

Na altitude extrema, o organismo acelera o coração, altera o sangue e começa a perder funções essenciais para sobreviver.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:11

A falta de oxigênio também afeta o cérebro e pode provocar confusão, dificuldade de concentração e movimentos imprecisos. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Chegar ao topo do Everest significa levar o organismo a uma altitude em que o corpo humano já não consegue manter o mesmo funcionamento. A partir dos 8 mil metros, o oxigênio se torna tão escasso que começa uma corrida contra o relógio, conhecida entre montanhistas como “zona da morte”.

Antes mesmo dessa faixa extrema, os efeitos aparecem. O coração acelera, o sangue fica mais espesso, o apetite desaparece e atividades simples podem provocar falta de ar. No Everest, esses sinais surgem muito antes de o montanhista enxergar o cume.

Frio intenso, desidratação e pouco oxigênio transformam a região próxima ao cume em um dos ambientes mais extremos do planeta. 1 de 6

A experiência de Olívia Bonfim ajuda a dimensionar o que acontece. Aos 35 anos, a engenheira tornou-se a primeira mulher sul-americana a completar o projeto Everest-Lhotse, chegando ao topo das duas montanhas em menos de 24 horas. Ela alcançou o Everest, a 8.849 metros, em 21 de maio e, na manhã seguinte, chegou ao Lhotse, a 8.516 metros.

O oxigênio muda tudo

No cume do Everest, a quantidade de ar disponível cai para cerca de um terço daquela encontrada ao nível do mar. Para quem vive em regiões baixas, uma mudança repentina para aquela altitude poderia provocar consequências fatais em poucas horas.

Por isso, a aclimatação ocupa papel central nas expedições. O organismo precisa de tempo para se adaptar à menor oferta de oxigênio, e a subida acontece em etapas. Segundo Marcos Bogado, cirurgião torácico e montanhista que participou da mesma expedição, a média usada na progressão é de cerca de 500 metros por dia.

O frio seco também pesa. A perda de água aumenta a viscosidade do sangue, enquanto o organismo tenta compensar a menor disponibilidade de oxigênio. Os vasos sanguíneos se dilatam e, quando o processo avança de forma perigosa, pode haver acúmulo de líquido nos pulmões ou no cérebro.

Coração trabalha sem parar

No acampamento-base, situado a aproximadamente 5.400 metros, Olívia já percebeu que o corpo estava operando em outro ritmo. Subir uma pequena elevação ou caminhar até o banheiro podia provocar uma forte falta de ar.

O coração precisa aumentar o ritmo para transportar o oxigênio disponível às células. Por isso, a frequência cardíaca permanece elevada mesmo durante períodos de descanso.

A altitude também afeta o cérebro. Náusea e dor de cabeça podem aparecer primeiro. Depois, conforme a exposição aumenta, surgem dificuldade de concentração, movimentos menos precisos, fala prejudicada e confusão.

Durante a subida ao cume, Olívia chegou a confundir outros escaladores com um companheiro que procurava. A experiência mostra como a falta de oxigênio pode interferir na percepção justamente quando qualquer erro pode ter consequências graves.

A zona da morte

Acima dos 8 mil metros, o cenário muda de forma decisiva. Mesmo com aclimatação e oxigênio suplementar, o corpo não consegue se adaptar indefinidamente.

A permanência nessa região é medida em horas. Quanto mais tempo o montanhista permanece ali, maior o risco de deterioração física. O organismo começa a priorizar funções essenciais e reduzir outras atividades.

O raciocínio fica mais lento, o desempenho físico despenca e a digestão é prejudicada. Por isso, a chegada ao cume precisa ser seguida pela descida, em uma janela considerada crítica para a sobrevivência.

Fome desaparece

Um dos paradoxos da altitude extrema aparece na alimentação. O corpo precisa de muita energia, mas a fome pode desaparecer.

No dia do ataque ao cume, o gasto calórico estimado ultrapassou 10 mil calorias. Ainda assim, segundo o relato da expedição, náuseas e fraqueza dificultavam a ingestão de alimentos.

Olívia chegou ao Everest com aproximadamente 57 quilos e voltou sete quilos mais leve após 50 dias. Parte importante dessa perda ocorreu na massa muscular. Em atividades prolongadas, o organismo utiliza primeiro reservas rápidas de energia e depois passa a recorrer ao tecido muscular.

A alimentação também muda durante a subida. A partir do terceiro acampamento, a comida passa a ser predominantemente liofilizada, preparada com água quente.

Frio também ameaça

Perto do cume, as temperaturas podem chegar a 35 ou 40 graus Celsius negativos. Mesmo com roupas especiais, saco de dormir e isolantes térmicos, o corpo continua perdendo calor.