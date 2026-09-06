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O 'segredo' das 2 colheres de açúcar no xampu: para que serve e por que é recomendado aplicar no couro cabeludo

A fórmula leva apenas açúcar e xampu, mas a frequência de uso muda conforme o tipo de cabelo e a sensibilidade da pele

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:11

Mistura caseira ganhou espaço como uma forma simples de esfoliar o couro cabeludo e ajudar a remover oleosidade, células mortas e resíduos
Mistura caseira ganhou espaço como uma forma simples de esfoliar o couro cabeludo e ajudar a remover oleosidade, células mortas e resíduos Crédito: Pexels

Às vezes, um ingrediente que já está na cozinha acaba ganhando uma função inesperada no banheiro. É o caso do açúcar, que passou a ser usado junto ao xampu em uma esfoliação caseira do couro cabeludo.

A proposta é simples: aproveitar os pequenos grânulos do açúcar para ajudar a retirar células mortas, oleosidade e resíduos de produtos que podem se acumular na raiz.

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Evitar banhos com água muito quente; por Shutterstock

Por que colocar açúcar no xampu?

A textura granulada do açúcar funciona como um esfoliante físico. Durante uma massagem suave, os grânulos criam um leve atrito sobre o couro cabeludo e ajudam a remover o acúmulo deixado pela oleosidade e por produtos de styling.

A ideia é fazer uma limpeza mais profunda do que aquela realizada durante a lavagem comum.

Essa esfoliação também prepara o couro cabeludo para receber melhor o condicionador e outros tratamentos aplicados depois do banho.

Como fazer a mistura

Não é preciso nenhum produto específico para reproduzir o truque. O passo a passo indicado é:

  1. Coloque uma porção normal de xampu na palma da mão
  2. Acrescente uma a duas colheres de sopa de açúcar comum
  3. Misture até formar uma pasta levemente granulada
  4. Massageie o couro cabeludo por cerca de um minuto, fazendo movimentos circulares suaves
  5. Enxágue bastante e aplique condicionador nas pontas

O cuidado principal está justamente na força da massagem. A proposta é esfoliar, e não esfregar agressivamente a pele.

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A frequência depende do cabelo

É preciso também diferenciar a frequência de uso de acordo com as características do cabelo e do couro cabeludo.

Cabelos oleosos

Para quem apresenta maior oleosidade na raiz, a recomendação apresentada é fazer a esfoliação uma vez por semana.

Cabelos secos ou sensíveis

Nesse caso, o intervalo indicado é maior: a cada duas ou três semanas, sempre com movimentos ainda mais leves.

Couro cabeludo irritado

Se a região estiver irritada, a orientação é não fazer a esfoliação até que a pele se recupere completamente.

Açúcar substitui um esfoliante profissional?

Não completamente. O truque pode funcionar como uma alternativa caseira entre tratamentos profissionais.

Salões oferecem esfoliantes específicos para diferentes necessidades do couro cabeludo, enquanto a mistura com açúcar é uma versão mais simples da prática.

A diferença está justamente na formulação: produtos profissionais são desenvolvidos com ingredientes específicos para esse tipo de cuidado.

O que fica depois da lavagem?

A proposta da técnica é deixar o couro cabeludo livre do acúmulo de oleosidade, células mortas e resíduos de produtos.

Por isso, o açúcar aparece na rotina não como um produto de tratamento dos fios, mas como um recurso de esfoliação da pele do couro cabeludo.

O truque ganhou espaço justamente pela simplicidade: xampu, açúcar e alguns minutos de massagem durante o banho.

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Dicas Beleza Açúcar Curiosidades

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