O 'segredo' das 2 colheres de açúcar no xampu: para que serve e por que é recomendado aplicar no couro cabeludo

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:11
Às vezes, um ingrediente que já está na cozinha acaba ganhando uma função inesperada no banheiro. É o caso do açúcar, que passou a ser usado junto ao xampu em uma esfoliação caseira do couro cabeludo.
A proposta é simples: aproveitar os pequenos grânulos do açúcar para ajudar a retirar células mortas, oleosidade e resíduos de produtos que podem se acumular na raiz.
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A textura granulada do açúcar funciona como um esfoliante físico. Durante uma massagem suave, os grânulos criam um leve atrito sobre o couro cabeludo e ajudam a remover o acúmulo deixado pela oleosidade e por produtos de styling.
A ideia é fazer uma limpeza mais profunda do que aquela realizada durante a lavagem comum.
Essa esfoliação também prepara o couro cabeludo para receber melhor o condicionador e outros tratamentos aplicados depois do banho.
Não é preciso nenhum produto específico para reproduzir o truque. O passo a passo indicado é:
O cuidado principal está justamente na força da massagem. A proposta é esfoliar, e não esfregar agressivamente a pele.
É preciso também diferenciar a frequência de uso de acordo com as características do cabelo e do couro cabeludo.
Cabelos oleosos
Para quem apresenta maior oleosidade na raiz, a recomendação apresentada é fazer a esfoliação uma vez por semana.
Cabelos secos ou sensíveis
Nesse caso, o intervalo indicado é maior: a cada duas ou três semanas, sempre com movimentos ainda mais leves.
Couro cabeludo irritado
Se a região estiver irritada, a orientação é não fazer a esfoliação até que a pele se recupere completamente.
Não completamente. O truque pode funcionar como uma alternativa caseira entre tratamentos profissionais.
Salões oferecem esfoliantes específicos para diferentes necessidades do couro cabeludo, enquanto a mistura com açúcar é uma versão mais simples da prática.
A diferença está justamente na formulação: produtos profissionais são desenvolvidos com ingredientes específicos para esse tipo de cuidado.
A proposta da técnica é deixar o couro cabeludo livre do acúmulo de oleosidade, células mortas e resíduos de produtos.
Por isso, o açúcar aparece na rotina não como um produto de tratamento dos fios, mas como um recurso de esfoliação da pele do couro cabeludo.
O truque ganhou espaço justamente pela simplicidade: xampu, açúcar e alguns minutos de massagem durante o banho.