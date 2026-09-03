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Mais de 200 mil barris, escondidos a 4.700 metros de profundidade no Atlântico, começaram a soltar resíduos radioativos

Por décadas, milhares de barris com resíduos radioativos permaneceram no fundo do oceano

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 23:11

Agora, cientistas encontraram sinais de deterioração em alguns recipientes e investigam o que pode ter se espalhado pelo ambiente marinho
Agora, cientistas encontraram sinais de deterioração em alguns recipientes e investigam o que pode ter se espalhado pelo ambiente marinho Crédito: Pexels

O que parecia estar escondido para sempre nas profundezas do oceano voltou a chamar a atenção dos cientistas. Décadas depois do descarte, pesquisadores encontraram sinais de deterioração em parte dos recipientes e observaram material espalhado pelo fundo do mar.

Imagine um lugar a quase 4.700 metros de profundidade, onde a luz do Sol não chega e o oceano parece guardar seus próprios segredos.

A vida após o desastre nuclear de Chernobyl

Cães da região estão evoluindo de forma acelerada por Imagem gerada por IA
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Cães da região estão evoluindo de forma acelerada por Imagem gerada por IA

É nesse cenário que pesquisadores estão investigando uma herança deixada décadas atrás: mais de 200 mil barris contendo resíduos radioativos, descartados no Atlântico Nordeste por países europeus.

Agora, o que chamou a atenção da equipe não foi apenas a quantidade de recipientes, mas o estado em que alguns deles foram encontrados.

Barris ficaram décadas no fundo do oceano

Os descartes aconteceram ao longo do século 20. Os recipientes foram levados para águas profundas e depositados em uma extensa área do Atlântico Nordeste.

A região investigada fica a cerca de 1.200 quilômetros a oeste de La Rochelle, na França, e ocupa aproximadamente 14.500 quilômetros quadrados.

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Durante muito tempo, porém, não havia um mapa detalhado mostrando exatamente onde estavam esses barris.

Foi justamente essa lacuna que o projeto NODSSUM passou a investigar.

Robô encontrou milhares de recipientes

A primeira etapa da pesquisa aconteceu em 2025. Para procurar os objetos no fundo do oceano, os cientistas utilizaram o UlyX, um robô submarino autônomo equipado com sonar de alta resolução.

Em uma área de aproximadamente 165 quilômetros quadrados, os pesquisadores encontraram 3.500 barris.

O número impressiona ainda mais quando se considera que essa área representa menos de 2% da região total utilizada para os descartes.

As imagens ajudaram a equipe a selecionar os locais que precisariam de uma investigação ainda mais próxima. E foi aí que a história ganhou um novo capítulo.

Alguns barris já apresentam deterioração

Em 2026, os pesquisadores voltaram ao fundo do Atlântico a bordo do Nautile, um submarino tripulado capaz de chegar até os recipientes. Dessa vez, a equipe conseguiu observar dezenas deles diretamente.

Alguns apresentavam sinais avançados de deterioração. Em determinados casos, os pesquisadores observaram material saindo dos barris e se espalhando pelo sedimento ao redor.

Os recipientes também não estavam completamente isolados da vida marinha. Anêmonas, esponjas e caranguejos foram observados sobre os barris, mostrando que aquele ambiente profundo continua sendo ocupado por organismos.

O que existe ao redor dos barris?

É justamente essa interação entre os resíduos e o ambiente que interessa aos cientistas. A equipe coletou cerca de 400 quilos de amostras de solo, água e organismos em cinco áreas próximas aos recipientes.

Também foram analisadas regiões mais afastadas, usadas como comparação.O objetivo é entender se substâncias presentes nos resíduos conseguiram se espalhar pelo ambiente ao longo das décadas.

Entre os radionuclídeos identificados nas análises estão cobalto-60, nióbio-94, césio-137 e amerício-241.

A preocupação agora é entender o que aconteceu

A descoberta não significa, por si só, que exista uma ameaça imediata para quem vive na superfície.

O trabalho dos pesquisadores é justamente descobrir até onde os materiais se espalharam e qual foi sua interação com o ecossistema das profundezas.

Sedimentos coletados longe dos barris também apresentaram radionuclídeos produzidos por atividades humanas, em concentrações superiores às esperadas para regiões profundas do oceano.

Por isso, o projeto não tem como objetivo simplesmente retirar os milhares de recipientes do fundo do mar.

A proposta é acompanhar o local, entender a condição dos barris e estudar o que acontece com os resíduos e com a vida marinha que existe ao redor deles.

No fundo do Atlântico, portanto, uma história iniciada décadas atrás ainda está sendo investigada, desta vez com robôs, submarinos e instrumentos capazes de enxergar o que permaneceu escondido por milhares de metros de água.

Tags:

Oceano Ciência Curiosidades

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