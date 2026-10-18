CURIOSIDADES

O segredos da ilha que abrigou antigas sociedades amazônicas, com cerâmicas sofisticadas e vestígios de mais de mil anos, e hoje atrai milhares de turistas curiosos

Cerâmicas elaboradas, montes artificiais e rituais funerários revelam a complexidade dos povos que viveram na Ilha do Marajó



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18:18

O Teso dos Bichos, na Ilha do Marajó, guarda vestígios de antigas ocupações indígenas e ajuda a revelar o passado da Amazônia Crédito: Foto: Acervo MAE USP/ Juliana Krauss

A Ilha do Marajó, no Pará, guarda muito mais do que paisagens naturais, búfalos e praias de água doce. Sob a terra, fragmentos de cerâmica e antigas estruturas revelam a história de sociedades amazônicas que desenvolveram técnicas sofisticadas de produção artística e formas complexas de organização social muito antes da chegada dos europeus.

Entre os vestígios mais impressionantes estão peças decoradas com padrões geométricos, figuras estilizadas e pinturas em diferentes cores. Esses objetos ajudam pesquisadores a compreender como viviam os antigos habitantes da região e quais práticas culturais marcaram sua história.

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Um dos lugares que permitem observar esse passado é o Teso dos Bichos, um sítio arqueológico onde fragmentos de cerâmica aparecem espalhados pelo terreno. À primeira vista, o cenário pode parecer apenas um campo coberto de terra e grama. Com um olhar mais atento, porém, o visitante percebe que muitos daqueles pedaços guardam marcas de uma tradição artística milenar.

O que existia na Ilha do Marajó antes da colonização?

Muito antes da colonização portuguesa, a Ilha do Marajó já era habitada por diferentes povos indígenas. Entre eles, destacam-se as sociedades associadas à chamada fase marajoara, conhecida principalmente por sua cerâmica elaborada e por suas estruturas construídas sobre áreas alagáveis.

A cultura marajoara teve seu desenvolvimento mais expressivo durante o primeiro milênio da Era Comum, especialmente entre aproximadamente os anos 400 e 1300. Esses períodos são referências arqueológicas gerais, e não significam que todas as comunidades da ilha tenham existido simultaneamente ou compartilhado os mesmos costumes.

A presença de grandes montes de terra, conhecidos como tesos, é uma das características mais conhecidas dessa ocupação. Essas estruturas elevadas modificaram a paisagem e são fundamentais para entender como os antigos habitantes lidavam com o ambiente amazônico.

Por que os tesos chamam a atenção dos arqueólogos?

Os tesos são elevações artificiais construídas ou modificadas por populações indígenas ao longo do tempo. Em uma região sujeita a inundações, esses espaços podiam oferecer superfícies mais altas para diferentes atividades humanas.

Dependendo do sítio e das evidências encontradas, os montes também podem estar relacionados à ocupação residencial, a práticas cerimoniais e ao tratamento dos mortos.

Os fragmentos de cerâmica encontrados no Marajó preservam pistas sobre as técnicas e tradições de seus antigos habitantes Crédito: Foto: Acervo MAE USP/ Juliana Krauss

A construção dessas estruturas exigia conhecimento do terreno, mobilização de trabalho e capacidade de manter atividades coletivas. Por isso, os tesos ajudam a questionar antigas ideias de que as sociedades amazônicas pré-coloniais seriam necessariamente pequenas, simples ou pouco organizadas.

A cerâmica marajoara impressiona pela riqueza de detalhes

Entre os vestígios encontrados nos sítios arqueológicos do Marajó, a cerâmica ocupa um lugar central. Há vasos, urnas funerárias e outros objetos que apresentam formas variadas, superfícies trabalhadas e desenhos de grande complexidade.

Algumas peças combinam linhas, figuras geométricas e representações estilizadas de animais ou seres humanos. A composição dos elementos sugere um repertório visual elaborado, que ainda desperta perguntas sobre os significados atribuídos a cada símbolo.

A produção desses objetos não dependia apenas de habilidade manual. Ela também envolvia conhecimento sobre a preparação da argila, a modelagem, a aplicação de pigmentos e a queima das peças.

A qualidade de muitos exemplares preservados demonstra que a cerâmica era mais do que um recurso cotidiano. Ela também desempenhava um papel importante na expressão cultural e em determinadas práticas sociais e rituais.

Teso dos Bichos: um sítio arqueológico que guarda pistas do passado

O Teso dos Bichos é um dos locais associados à arqueologia da Ilha do Marajó. Seus vestígios ajudam a ilustrar como as antigas populações modificaram a paisagem e deixaram materiais que continuam sendo estudados séculos depois.

A visita a áreas arqueológicas da ilha pode exigir planejamento, deslocamentos por estradas rurais e autorização de acesso, dependendo da localização e das condições de visitação. Por isso, não se trata necessariamente de um passeio simples para quem está hospedado em um dos municípios marajoaras.

A experiência também exige cuidado. Fragmentos que parecem apenas pedaços de barro ou tijolo podem ter valor científico e histórico. Sua posição no solo pode fornecer informações sobre a idade, a utilização e o contexto em que foram depositados.