SAÚDE

O shot de limão, gengibre e cúrcuma: para que é recomendado e por que não faz o que muita gente imagina

Esses três ingredientes têm compostos interessantes, mas não funcionam como proteção contra gripe e resfriado



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:28

Shot leva limão, gengibre e cúrcuma em uma combinação popular entre quem busca reforçar os cuidados com a alimentação Crédito: Ilustração gerada por IA

Quando a temperatura despenca de uma hora para outra, é comum aparecerem queixas de garganta irritada, nariz entupido e sensação de mal-estar. Nessa época, receitas caseiras também ganham espaço, principalmente as que combinam limão, gengibre e cúrcuma em pequenas doses.

Conhecida popularmente como “shot da imunidade”, a mistura costuma ser apresentada como uma forma de ajudar o organismo durante os períodos mais frios. Os ingredientes têm valor nutricional, mas isso não significa que a bebida consiga prevenir gripe, resfriado ou outras infecções respiratórias.

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

Entre uma receita simples e uma promessa de proteção existe uma diferença importante. O benefício de determinados alimentos não pode ser automaticamente transferido para uma mistura e tratado como efeito comprovado.

O que muda com o frio

Gripe e resfriado não surgem apenas porque a temperatura caiu. As infecções respiratórias são provocadas por vírus, embora o frio possa criar condições que favoreçam sua circulação.

Nos dias de temperaturas mais baixas, janelas costumam permanecer fechadas e as pessoas passam mais tempo em ambientes com pouca ventilação. A proximidade facilita a transmissão de vírus, especialmente em locais movimentados.

Já o ar seco pode irritar as mucosas do nariz e da garganta, deixando essas regiões mais sensíveis. Por isso, a associação entre mudança de tempo e sintomas respiratórios parece tão direta para muita gente.

Essa relação, porém, envolve muito mais do que a ideia de que o organismo “gasta energia para se aquecer” e acaba ficando sem defesas. Clima, umidade, circulação viral e comportamento interferem ao mesmo tempo.

O que há no shot

Fonte conhecida de vitamina C, o limão ocupa quase sempre o primeiro lugar nessas receitas. O nutriente participa de várias funções do organismo, inclusive do funcionamento normal do sistema imunológico.

Isso não significa que aumentar o consumo da fruta funcione como uma barreira contra infecções. Uma alimentação com quantidade adequada de vitamina C é importante, mas não impede, sozinha, que alguém contraia gripe ou resfriado.

Na cúrcuma, o principal destaque é a curcumina, substância estudada por possíveis efeitos relacionados a processos inflamatórios. O interesse científico em torno do composto ajudou a popularizar o ingrediente muito além da cozinha.

Gengibre também aparece com frequência nessas combinações. A raiz contém gingeróis e outros compostos bioativos e pode ser utilizada normalmente em chás, sucos e preparações culinárias.

Somados no mesmo copo, porém, esses ingredientes não passam a funcionar como medicamento. A existência de compostos interessantes em cada alimento não comprova que o shot tenha capacidade de prevenir doenças respiratórias.

Precisa tomar em jejum?

Outra orientação que acompanha a receita é tomar a bebida assim que acordar, antes de qualquer alimento. Não há evidência consistente de que o jejum potencialize os efeitos do limão, do gengibre ou da cúrcuma.

Quem gosta da combinação pode consumi-la em diferentes horários, desde que não tenha alguma contraindicação ou desconforto com os ingredientes.

Para pessoas com refluxo, gastrite ou maior sensibilidade gastrointestinal, bebidas muito ácidas ou concentradas podem causar incômodo. Nesses casos, insistir no consumo diário apenas porque a receita ganhou fama de saudável não faz sentido.

O que realmente ajuda

Durante períodos de maior circulação de vírus respiratórios, a proteção depende de um conjunto de hábitos e medidas muito mais amplo do que uma bebida tomada pela manhã.

Manter a vacinação em dia, dormir bem, ter uma alimentação variada, beber água regularmente e favorecer a ventilação dos ambientes são medidas mais relevantes para a saúde ao longo dos meses frios.

Limão, gengibre e cúrcuma podem continuar no cardápio e fazer parte de uma rotina equilibrada. O cuidado está em não atribuir à combinação uma capacidade de prevenção que ela não demonstrou ter.