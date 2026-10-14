ESTILO DE VIDA

O suco que a vovó fazia: não faz milagre, mas contém beterraba, cenoura e benefícios explicados pela ciência

Receita tradicional reúne nutrientes que ajudam na circulação sanguínea, na saúde dos olhos e no funcionamento do organismo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19:19

Beterraba e cenoura são os principais ingredientes de um suco que fornece compostos antioxidantes e nutrientes importantes para o organismo ( Crédito: Ilustração gerada por IA

Quem nunca recebeu da mãe ou da avó um copo de suco de beterraba com cenoura acompanhado da promessa de que a mistura faria bem à saúde? Presente na infância de muitas pessoas, a receita continua sendo preparada em casa, geralmente com laranja ou limão para suavizar o sabor dos vegetais.

Por trás da cor avermelhada e do gosto adocicado, a bebida reúne nutrientes importantes para o organismo. A beterraba fornece nitratos naturais, estudados por sua relação com a circulação sanguínea, enquanto a cenoura é fonte de betacaroteno, substância utilizada pelo corpo na produção de vitamina A.

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Embora não faça milagres, o suco de beterraba com cenoura pode ser uma maneira prática de incluir vegetais e frutas na alimentação. Seus possíveis benefícios envolvem desde a saúde dos olhos até o funcionamento dos vasos sanguíneos, mas dependem da quantidade consumida e dos hábitos de cada pessoa.

O que a mistura de beterraba com cenoura faz no organismo?

Um dos principais diferenciais da beterraba está na presença de nitratos naturais. Depois de ingeridos, esses compostos participam de processos que levam à formação de óxido nítrico, substância responsável por ajudar os vasos sanguíneos a relaxar.

Com isso, a circulação pode ser favorecida e a pressão arterial sofrer pequenas reduções. Uma revisão publicada em 2024, que reuniu 11 estudos clínicos com 349 participantes hipertensos, identificou uma diminuição média de aproximadamente 5,3 mmHg na pressão sistólica após o consumo de suco de beterraba rico em nitratos.

Os próprios pesquisadores, entretanto, ressaltaram que a certeza das evidências ainda é baixa. Isso significa que os resultados são promissores, mas não permitem recomendar a bebida como substituta de medicamentos ou tratamentos para hipertensão.

Além dos nitratos, a beterraba contém betalaínas, pigmentos responsáveis por sua coloração intensa. Essas substâncias apresentam propriedades antioxidantes, embora ainda não seja possível afirmar que o consumo habitual do suco previna doenças específicas.

Outros nutrientes, como folato e potássio, também fazem parte da composição do vegetal. Quando a bebida não é coada, uma parcela das fibras pode ser preservada, contribuindo para complementar a ingestão diária desse componente.

Cenoura ajuda a manter a saúde dos olhos

Famosa pela associação com a visão, a cenoura contém betacaroteno, pigmento que o organismo transforma em vitamina A conforme suas necessidades. Esse nutriente participa de processos fundamentais para o funcionamento dos olhos.

A vitamina A também contribui para a manutenção da pele, das mucosas e do sistema imunológico. Sua deficiência pode comprometer a visão em ambientes pouco iluminados, mas isso não significa que consumir grandes quantidades de cenoura melhore a capacidade visual de quem já possui níveis adequados do nutriente.

Outro benefício está relacionado às fibras. Presentes naturalmente no vegetal, elas ajudam no funcionamento do intestino e participam do controle da absorção de nutrientes, incluindo carboidratos.

Quando o preparo inclui laranja ou limão, a mistura ganha uma quantidade adicional de vitamina C. Além de atuar como antioxidante, esse nutriente é necessário para a produção de colágeno e para o funcionamento adequado das células de defesa do organismo.

Por isso, a combinação oferece diferentes nutrientes em uma única bebida. Ainda assim, nenhum alimento isolado é capaz de garantir imunidade contra infecções ou prevenir problemas de saúde.

Beterraba também é estudada

Não é apenas a circulação sanguínea que desperta o interesse dos pesquisadores. Os nitratos presentes na beterraba também são investigados por sua possível influência no desempenho físico, especialmente em atividades que exigem resistência.

Isso acontece porque o óxido nítrico participa da regulação do fluxo sanguíneo e de processos relacionados à utilização de oxigênio pelo organismo. Em determinadas condições, esses mecanismos podem contribuir para o desempenho durante exercícios.

Uma revisão científica publicada em 2025 reuniu pesquisas sobre os efeitos da suplementação com beterraba em adultos saudáveis e praticantes de atividades físicas. Os estudos apontam possíveis melhorias em algumas medidas de resistência, embora os resultados variem conforme a quantidade de nitratos utilizada e o tipo de exercício.

Em parte das pesquisas, a ingestão ocorreu algumas horas antes da atividade física. Entretanto, os participantes receberam doses controladas, que não correspondem necessariamente à concentração encontrada em um suco preparado em casa.

Assim, beber a mistura antes da academia não garante mais força ou disposição. Alimentação equilibrada, descanso e condicionamento físico continuam sendo fatores importantes para o desempenho.

Como preparar o suco?

A receita tradicional leva poucos ingredientes e não exige equipamentos além de um liquidificador. Laranja e limão ajudam a equilibrar o sabor terroso da beterraba, deixando a bebida mais cítrica e refrescante.

Para o preparo, são necessários uma beterraba média, uma cenoura, três laranjas, um limão e 200 mililitros de água. Dependendo do tamanho dos vegetais e das frutas, a quantidade pode render mais de um copo.

Comece lavando cuidadosamente a beterraba e a cenoura em água corrente. Depois, retire as partes que não serão utilizadas e corte os vegetais em pedaços pequenos, facilitando o processamento no liquidificador.

Descasque as laranjas, retire as sementes e coloque os gomos no aparelho. Acrescente a cenoura, a beterraba, o suco do limão e a água. Bata até obter uma mistura uniforme, ajustando a quantidade de líquido se necessário.

Quem prefere uma bebida mais leve pode utilizar uma peneira antes de servir. Porém, vale lembrar que coar o suco retira parte das fibras, presentes naturalmente nos ingredientes.

A própria doçura das frutas e dos vegetais costuma ser suficiente para a receita, dispensando a adição de açúcar. Para conservar melhor suas características, o ideal é consumir a bebida logo após o preparo ou mantê-la refrigerada por um período curto.

Existe um horário melhor para tomar o suco?

Apesar da recomendação popular de consumir a mistura em jejum, não existem evidências consistentes de que tomar o suco antes do café da manhã aumente a absorção de todos os nutrientes.

A bebida pode ser incluída no café da manhã, no lanche da tarde ou em outro momento da rotina. Mais importante do que escolher um horário específico é considerar a quantidade ingerida e a composição das demais refeições.

Quem pratica atividades físicas também pode consumir o suco antes do treino, mas os efeitos estudados dos nitratos dependem de concentrações específicas. Por isso, não há garantia de que uma porção caseira produza os mesmos resultados observados em pesquisas.

Outro cuidado envolve a quantidade de frutas utilizada. Embora não contenha açúcar adicionado, a receita fornece açúcares naturais, que precisam ser considerados por pessoas que monitoram a glicemia.

Já indivíduos com histórico de cálculos renais de oxalato de cálcio podem precisar de orientação sobre o consumo frequente de beterraba, que contém oxalatos.