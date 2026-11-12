Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O telefone pode tocar com boas notícias: 3 signos têm sorte grande hoje (12 de novembro)

Um encontro inesperado ou uma chance que parecia pequena pode abrir caminho para mudanças importantes na vida destes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sorte pode aparecer de formas diferentes para três signos nesta quinta-feira (12). Nem sempre ela chega como um prêmio ou uma conquista imediata. Às vezes, surge em uma conversa, em um encontro inesperado ou em uma oportunidade que parece pequena, mas tem potencial para provocar mudanças importantes.

O momento pede atenção e disposição para sair da zona de conforto. Para aproveitar o que surgir, será necessário reconhecer as chances que aparecem pelo caminho e ter coragem para dar o próximo passo. Áries, Gêmeos e Sagitário podem encontrar motivos para acreditar que os ventos estão mudando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo empurra 3 signos para uma nova era; mudanças importantes começam hoje (12 de novembro)

O universo empurra 3 signos para uma nova era; mudanças importantes começam hoje (12 de novembro)

Imagem - Hoje (12 de novembro), coragem para agir e cuidado com decisões movimentam a vida dos signos

Hoje (12 de novembro), coragem para agir e cuidado com decisões movimentam a vida dos signos

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês deixam o estresse de lado e encontram paz a partir de hoje (12 de novembro)

4 signos do horóscopo chinês deixam o estresse de lado e encontram paz a partir de hoje (12 de novembro)

Áries

Você pode recuperar o foco e encontrar motivação para voltar a perseguir objetivos que ficaram pelo caminho, Áries. A sorte aparece como um incentivo para retomar a disciplina e organizar melhor seus próximos passos. Em vez de esperar pela inspiração perfeita, aproveite o impulso para começar a agir.

Mas não adianta avançar se você abandonar tudo diante da primeira dificuldade. A oportunidade desta quinta-feira pede persistência e disposição para enfrentar aquilo que costuma deixar você desconfortável. Quanto mais comprometido estiver com seus planos, maiores serão as chances de transformar uma boa ocasião em algo duradouro.

Dica cósmica: saia da zona de conforto, mas não perca de vista o planejamento. Persistência também faz parte da sorte.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Gêmeos

Você costuma encontrar maneiras de se recuperar mesmo quando as coisas não saem como esperado, Gêmeos. Nesta quinta-feira, essa capacidade pode fazer diferença. Uma oportunidade interessante pode surgir, mas será importante manter a atenção para reconhecê-la antes que passe.

Experiências difíceis do passado também podem ajudar você a perceber o valor do que está aparecendo agora. Não descarte uma possibilidade só porque ela chega de um jeito diferente do que imaginava. Esteja aberto a conversas, convites e caminhos que podem ampliar suas perspectivas.

Dica cósmica: mantenha os olhos abertos e não subestime uma oportunidade só porque ela parece simples no começo.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Sagitário

A sorte pode chegar disfarçada de uma situação que, à primeira vista, não parece tão especial, Sagitário. Talvez seja necessário parar, observar e pensar melhor antes de entender o tamanho da oportunidade que está diante de você.

Seu otimismo pode ajudar a enxergar possibilidades onde outras pessoas veriam apenas dificuldades. Use essa característica a seu favor, mas sem agir por impulso. Uma mudança importante pode começar com uma decisão aparentemente pequena, desde que você reconheça o potencial daquele momento.

Dica cósmica: antes de deixar uma oportunidade passar, considere o que ela pode transformar na sua vida.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Mais recentes

Imagem - Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos

Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos
Imagem - Não foi só o celular: Daniel Cady teve R$ 200 mil roubados em transferências bancárias; suspeito foi preso

Não foi só o celular: Daniel Cady teve R$ 200 mil roubados em transferências bancárias; suspeito foi preso
Imagem - Ana Hickmann surpreende com árvore de Natal de 4,5 metros e revela tradição com Edu Guedes

Ana Hickmann surpreende com árvore de Natal de 4,5 metros e revela tradição com Edu Guedes