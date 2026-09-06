DICAS DE CASA

O truque barato da meia com bicarbonato: para que serve e por que é recomendado em dias chuvosos

Em armários fechados, algumas colheres do produto podem ajudar a amenizar odores acumulados, mas o truque não substitui ventilação nem resolve mofo ou infiltração



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 19:19

Bicarbonato colocado dentro de uma meia funciona como alternativa simples para reduzir cheiro de guardado em armários Crédito: Ilustração gerada por IA

O problema costuma aparecer de um jeito discreto. A roupa está limpa, o guarda-roupa também, mas basta abrir a porta depois de alguns dias para aquele cheiro abafado voltar, principalmente em períodos de chuva ou em casas próximas do litoral.

Nem sempre há uma mancha de mofo à vista. Às vezes, é apenas o resultado de um móvel fechado por muito tempo e com pouca circulação de ar.

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Entre os truques domésticos usados para amenizar a situação está um dos mais simples: colocar bicarbonato de sódio dentro de uma meia de algodão, amarrá-la e pendurá-la em um cabide.

A solução parece improvisada, mas faz sentido quando o objetivo é reduzir determinados odores sem espalhar pó pelas prateleiras ou perfumar as roupas.

O bicarbonato, porém, não deve receber funções que não consegue cumprir. Ele pode ser útil contra cheiro de guardado em situações leves, mas não resolve infiltrações, não elimina focos de fungos e tampouco substitui um desumidificador quando há excesso constante de umidade dentro de casa.

Por que o cheiro diminui

A explicação está nas características químicas do bicarbonato de sódio. Por ser levemente alcalino, o composto consegue reagir com algumas substâncias ácidas responsáveis por odores desagradáveis.

Em determinadas situações, essa reação reduz a volatilidade dos compostos e faz com que o cheiro se torne menos perceptível.

Diferentemente de um aromatizador, portanto, a proposta não é simplesmente colocar uma fragrância mais forte por cima do problema. O bicarbonato pode interferir em alguns dos compostos responsáveis pelo odor, embora o resultado varie conforme aquilo que está provocando o cheiro.

Essa diferença é importante porque nem todo guarda-roupa com odor desagradável apresenta o mesmo problema. Uma peça esquecida durante meses dentro de uma gaveta produz uma situação bem diferente de um móvel encostado em uma parede que recebe infiltração sempre que chove.

Quando o ambiente está limpo e apenas permaneceu fechado por muito tempo, o truque tende a fazer mais sentido. Se o cheiro reaparece rapidamente mesmo depois da limpeza e vem acompanhado de manchas ou sinais de umidade, é preciso olhar além das roupas.

Umidade é outra história

Um erro comum é tratar o bicarbonato como se algumas colheres do produto fossem suficientes para manter o interior do guarda-roupa seco. O pó pode empedrar quando fica exposto por bastante tempo em ambientes úmidos, mas sua capacidade de retirar água do ar é limitada.

Em casas próximas à praia, esse limite fica ainda mais evidente. A umidade do lado de fora entra pela ventilação da própria residência e pode se acumular em cômodos pouco arejados. Durante sequências de dias chuvosos, paredes mais frias e móveis instalados muito próximos à alvenaria também podem favorecer a condensação.

Nessas condições, manter o quarto ventilado e descobrir a origem de uma eventual umidade costuma ser muito mais importante do que aumentar a quantidade de bicarbonato dentro do armário.

Caso existam vazamentos ou infiltrações, por exemplo, o produto continuará atuando apenas sobre parte do cheiro enquanto a causa permanece.

Manchas escuras na parede, tinta estufada, madeira constantemente úmida ou roupas que começam a apresentar pontos de mofo devem servir de alerta. A partir daí, o problema deixa de ser apenas aquele odor típico de móvel fechado.

Como usar a meia

Para testar a técnica, basta separar uma meia de algodão limpa e colocar algumas colheres de bicarbonato em seu interior. Depois de fechar a abertura com um nó firme, ela pode ser pendurada em um cabide ou deixada em um canto onde não fique pressionada contra as roupas.

Não existe necessidade de encher completamente a meia. Além de tornar o conjunto pesado, uma quantidade exagerada não transforma o bicarbonato em uma solução mais potente contra a umidade.

Ao longo do tempo, o conteúdo pode empedrar ou acumular sujeira. Nesse caso, a troca é recomendável, mas não há um prazo rígido que sirva para todas as casas.

Um armário aberto diariamente em uma cidade de clima seco se comporta de maneira diferente de outro que permanece fechado durante semanas em uma região úmida.

Também é possível encontrar versões do truque que recomendam acrescentar gotas de óleo essencial ao bicarbonato. Apesar de deixarem perfume no móvel, produtos oleosos podem atravessar o tecido da meia e atingir peças próximas, principalmente roupas claras. Para evitar manchas, o mais seguro é manter apenas o bicarbonato dentro dela.

Quando o mofo aparece

O surgimento de fungos exige uma preocupação diferente. Materiais da Fiocruz sobre qualidade do ar em ambientes internos destacam a relação entre umidade, presença de mofo e problemas respiratórios, o que torna importante combater a origem da contaminação e não apenas o cheiro produzido por ela.

Uma das primeiras medidas é observar a parede atrás do guarda-roupa, área que costuma ficar escondida por meses. Vazamentos, infiltrações, condensação e pouca circulação de ar podem criar ali um ambiente favorável à proliferação de fungos antes mesmo que o problema seja percebido na parte da frente do móvel.

Há também cuidados simples que ajudam no cotidiano. Roupas devem estar completamente secas antes de voltar para o armário, as portas podem permanecer abertas durante algum período do dia e, quando possível, vale evitar que o móvel fique totalmente colado a uma parede constantemente fria ou úmida.

Nesse tipo de rotina, a meia com bicarbonato funciona melhor como complemento. Ela pode ajudar a amenizar aquele cheiro de roupa guardada e é barata o suficiente para ser testada em guarda-roupas, sapateiras e gavetas.