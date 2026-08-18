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O 'túmulo de Voldemort' existe, tem lápide de 220 anos e parece ter saído direto de Harry Potter

O homem enterrado no local morreu em 1806, décadas antes da criação de Harry Potter, mas a semelhança entre seu sobrenome e o de Tom Riddle transformou o cemitério escocês em um dos lugares mais curiosos ligados ao universo bruxo

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:20

Escondida entre as lápides do histórico Greyfriars Kirkyard, uma sepultura com o nome Thomas Riddell alimenta até hoje a curiosidade dos fãs sobre a possível origem do nome do maior vilão da saga Crédito: Reprodução / IMDb

Imagine caminhar por um cemitério antigo e, entre dezenas de lápides, encontrar uma com o nome Thomas Riddell. Para quem conhece Harry Potter, a coincidência dificilmente passaria despercebida.

É justamente essa lápide que transformou o Greyfriars Kirkyard, em Edimburgo, na Escócia, em uma parada curiosa para fãs da saga. O local abriga o túmulo de Thomas Riddell, um homem que morreu em 1806, aos 72 anos. Seu nome é considerado uma possível inspiração para Tom Riddle, identidade original de Lord Voldemort.

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Mas existe uma diferença importante: Thomas Riddell não era Voldemort. Ele foi uma pessoa real que viveu séculos antes da criação do personagem de J.K. Rowling.

Uma coincidência difícil de ignorar

A lápide pertence a Thomas Riddell, de Befsborough, no condado de Berwick. A inscrição também registra outros integrantes da família, incluindo um filho que morreu em Trinidad, nas Índias Ocidentais, em 1802.

A semelhança entre o sobrenome Riddell e o nome Riddle, usado para Voldemort, acabou alimentando a associação com a saga.

Materiais educativos produzidos pela Archaeology Scotland também apontam a lápide de Thomas Riddell como a inspiração atribuída ao nome do personagem Lord Voldemort. O próprio material destaca que o túmulo recebe milhares de visitantes, muitos deles fãs de Harry Potter.

E o curioso é que essa não é a única ligação do cemitério com o universo criado por Rowling.

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Um cemitério cheio de nomes conhecidos

O Greyfriars Kirkyard reúne uma série de nomes que acabaram associados a personagens da saga.

Entre eles estão William McGonagall, nome relacionado à personagem Minerva McGonagall, além de outros sobrenomes que lembram personagens como Potter, Black, Moodie e Scrymgeour.

O local fica em uma região de Edimburgo especialmente ligada à história de Harry Potter. A área próxima ao cemitério inclui o antigo café Elephant House, conhecido pela associação com os primeiros anos da escrita da saga.

É nesse cenário que a história ganha um ar quase cinematográfico: um antigo cemitério escocês, lápides centenárias e nomes que parecem ter escapado diretamente das páginas de um livro de fantasia.

Mas Rowling realmente tirou o nome dali?

Aqui está a parte que exige um pouco de cautela.

A conexão entre Thomas Riddell e Tom Riddle é amplamente divulgada, mas a relação específica não foi confirmada diretamente por J.K. Rowling. A própria Archaeology Scotland apresenta a história como uma crença dos fãs, enquanto outras fontes tratam a inspiração como provável.

Por isso, dizer que “o túmulo de Voldemort existe” funciona como uma brincadeira com a cultura pop, mas não significa que o personagem tenha sido baseado literalmente naquele homem.

O que existe de verdade é a lápide de Thomas Riddell. E ela continua lá, no meio do Greyfriars Kirkyard, séculos depois da morte de seu verdadeiro dono.

Hoje, quem visita o local pode encontrar algo que parece saído de uma história de fantasia: um nome real que se tornou parte do imaginário de uma das maiores franquias da cultura pop.

A diferença é que, dessa vez, não é preciso atravessar uma plataforma mágica ou entrar em Hogwarts para encontrá-lo. Basta caminhar por um antigo cemitério de Edimburgo.

Tags:

Harry Potter Cemitério Curiosidades Escócia

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