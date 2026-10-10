ASTROLOGIA

O universo abre caminho para a abundância de 4 signos com a Lua Nova deste sábado (10 de outubro)

A mudança começa quando esses signos deixam o passado para trás, reconhecem o que merecem e tomam iniciativa para conquistar algo melhor

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste sábado, 10 de outubro, a Lua Nova em Libra marca simbolicamente um momento de recomeço, favorecendo novas perspectivas, acordos e escolhas capazes de trazer mais equilíbrio para a vida. Para quatro signos, o universo parece abrir espaço para a abundância, seja por meio de uma oportunidade inesperada, de uma conexão importante ou da coragem de encerrar uma história que já não fazia sentido.

Mas existe um detalhe: não basta esperar que tudo aconteça sozinho. A sorte pode até colocar uma possibilidade no caminho, mas reconhecer seu valor e tomar a iniciativa será essencial para transformar essa chance em algo concreto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode sentir que finalmente chegou a hora de deixar uma situação antiga para trás. Algo que vinha ocupando espaço demais na cabeça ou impedindo o signo de seguir em frente começa a perder importância, abrindo caminho para experiências mais alinhadas com aquilo que ele deseja agora.

Essa mudança pode trazer uma sensação de alívio e até revelar que o fim de determinada história não foi uma perda tão grande quanto parecia. Quando Áries para de insistir no que já não funciona, consegue enxergar possibilidades que antes estavam escondidas pela preocupação com o passado.

Dica cósmica: não tente recuperar tudo o que ficou para trás. Algumas despedidas são justamente o que permite receber algo melhor.

Áries no trabalho 1 de 5

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que uma conversa sincera foi muito mais importante do que imaginava. Ao expressar suas opiniões com clareza e deixar de esconder aquilo que realmente deseja, o signo pode fortalecer uma conexão e abrir espaço para uma oportunidade que parecia distante.

A abundância pode aparecer por meio de uma parceria, de um contato ou de uma situação em que diferentes interesses finalmente começam a se encaixar. O importante será continuar sendo autêntico, sem tentar agradar a todos ou mudar de opinião apenas para evitar desconfortos.

Dica cósmica: não diminua o que você pensa para caber nas expectativas de outra pessoa. Sua sinceridade pode aproximar justamente quem tem algo importante a construir com você.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode se deparar com algo que desperta seu interesse de verdade. Pode ser uma pessoa, uma proposta ou uma possibilidade que combina com aquilo que o signo vem buscando. A diferença é que, desta vez, não adianta apenas observar e esperar que tudo se resolva por conta própria.

A Lua Nova acontece no próprio signo e simboliza um convite para assumir o protagonismo das próprias escolhas. Libra pode avançar mais do que imagina se tiver coragem de demonstrar interesse, iniciar uma conversa ou dar o primeiro passo em direção ao que deseja. A abundância começa quando o signo reconhece o próprio valor e deixa de esperar autorização para agir.

Dica cósmica: se algo realmente importa para você, demonstre. Nem toda oportunidade vai esperar que você decida se está pronto.

Libra no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquário pode receber uma possibilidade de crescimento que não corresponde exatamente ao que havia planejado, mas que merece ser considerada. Uma ideia diferente, um contato inesperado ou um convite fora da rotina pode mostrar que existem maneiras novas de alcançar objetivos antigos.

O segredo será manter a mente aberta sem abandonar aquilo que considera essencial. Nem toda mudança exige que Aquário abra mão da própria identidade. Às vezes, o caminho mais promissor é justamente aquele que nunca teria sido considerado dentro dos planos originais.

Dica cósmica: não descarte uma possibilidade só porque ela chegou de um jeito diferente do esperado. Investigue, faça perguntas e veja até onde ela pode levar você.