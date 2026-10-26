ASTROLOGIA

O universo abre caminho para a sorte de 3 signos a partir de hoje e o longo desta semana

Período favorece decisões alinhadas aos desejos pessoais, mudanças de planos e descobertas no amor; veja quem pode atrair boas surpresas até domingo

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro pode trazer boas surpresas para três signos do zodíaco. O momento favorece escolhas mais alinhadas aos sentimentos, a revisão de planos e a coragem para deixar para trás situações que já não combinam com a vida que cada um deseja construir.

A semana começa com a Lua Cheia em Touro, nesta segunda-feira (26), e termina com a Lua no Quarto Minguante em Leão, no domingo (1º). Além disso, estamos na era de Mercúrio retrógrado em Escorpião, iniciada no sábado (24), e de Vênus retrógrado em Libra. Nesse cenário astrológico, prestar atenção às próprias emoções pode ajudar a reconhecer caminhos mais promissores, tanto na vida pessoal quanto nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Não é preciso decidir tudo de uma vez, geminiano. Ao longo desta semana, seus planos para o futuro podem passar por uma revisão importante, envolvendo trabalho, dinheiro, casa e relacionamentos. Essas áreas estão mais conectadas do que parecem, e uma escolha feita em um setor da vida pode influenciar diretamente os outros.

Na sexta-feira (30), a configuração entre o Nodo Norte em Aquário e Vênus retrógrado em Libra favorece uma reflexão sobre os próximos passos. Antes de assumir compromissos ou mudar de direção, reserve um tempo para entender o que realmente importa para você. Talvez suas prioridades ainda não estejam totalmente claras, e tudo bem: não há necessidade de apressar uma resposta só para acabar com a dúvida.

Dica cósmica: Faça uma lista do que é indispensável para sua felicidade e use essas prioridades como guia antes de tomar decisões importantes.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Chegou a hora de deixar parte do passado para trás, virginiano. Você pode estar se preparando há algum tempo para começar uma nova etapa, mas o medo de se decepcionar talvez tenha impedido alguns passos. Nesta semana, a proposta é trocar a expectativa de que algo dê errado pela disposição de imaginar o que pode dar certo.

A Lua Cheia em Touro, nesta segunda-feira (26), convida você a considerar uma vida mais alinhada aos próprios desejos. Isso pode exigir decisões difíceis ou até mudanças de planos, especialmente se o caminho que parecia ideal já não combina com o que você sente. Ainda assim, abandonar expectativas antigas pode abrir espaço para experiências mais satisfatórias.

Dica cósmica: Pergunte a si mesmo se suas escolhas refletem seus desejos atuais ou apenas aquilo que você acreditava que deveria querer.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

O amor pode ser uma fonte importante de sorte para você nesta semana, sagitariano, desde que esteja ligado a uma relação que realmente faça bem. O período favorece reflexões sobre a vida a dois, mas também sobre o carinho que você sente pela própria vida e pelas experiências que escolhe viver.

Na quinta-feira (29), a Lua em Gêmeos se alinha a Júpiter em Leão, favorecendo a confiança e a disposição para reconhecer o que faz sentido no campo afetivo. Vale pensar no relacionamento atual, em experiências passadas e nos padrões que você não deseja repetir. Se existe alguém com quem gostaria de conversar, esse pode ser um momento para avaliar como se aproximar. Mais do que buscar um romance a qualquer custo, procure vínculos que combinem com seus desejos e valores.

Dica cósmica: Não confunda saudade com compatibilidade. Escolha relações que façam você se sentir valorizado e que combinem com a vida que deseja construir.