Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo abre caminho para a sorte de 3 signos a partir de hoje e o longo desta semana

Período favorece decisões alinhadas aos desejos pessoais, mudanças de planos e descobertas no amor; veja quem pode atrair boas surpresas até domingo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro pode trazer boas surpresas para três signos do zodíaco. O momento favorece escolhas mais alinhadas aos sentimentos, a revisão de planos e a coragem para deixar para trás situações que já não combinam com a vida que cada um deseja construir.

A semana começa com a Lua Cheia em Touro, nesta segunda-feira (26), e termina com a Lua no Quarto Minguante em Leão, no domingo (1º). Além disso, estamos na era de Mercúrio retrógrado em Escorpião, iniciada no sábado (24), e de Vênus retrógrado em Libra. Nesse cenário astrológico, prestar atenção às próprias emoções pode ajudar a reconhecer caminhos mais promissores, tanto na vida pessoal quanto nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (26 de outubro), estes signos podem encarar verdades e tomar decisões importantes

Hoje (26 de outubro), estes signos podem encarar verdades e tomar decisões importantes

Imagem - 5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

5 signos recebem tratamento de realeza e fazem de tudo para serem mimados por quem os ama

Imagem - Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Universo coloca 5 signos diante de mudanças que podem transformar o amor, o dinheiro e a carreira nas próximas semanas

Gêmeos

Não é preciso decidir tudo de uma vez, geminiano. Ao longo desta semana, seus planos para o futuro podem passar por uma revisão importante, envolvendo trabalho, dinheiro, casa e relacionamentos. Essas áreas estão mais conectadas do que parecem, e uma escolha feita em um setor da vida pode influenciar diretamente os outros.

Na sexta-feira (30), a configuração entre o Nodo Norte em Aquário e Vênus retrógrado em Libra favorece uma reflexão sobre os próximos passos. Antes de assumir compromissos ou mudar de direção, reserve um tempo para entender o que realmente importa para você. Talvez suas prioridades ainda não estejam totalmente claras, e tudo bem: não há necessidade de apressar uma resposta só para acabar com a dúvida.

Dica cósmica: Faça uma lista do que é indispensável para sua felicidade e use essas prioridades como guia antes de tomar decisões importantes.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Virgem

Chegou a hora de deixar parte do passado para trás, virginiano. Você pode estar se preparando há algum tempo para começar uma nova etapa, mas o medo de se decepcionar talvez tenha impedido alguns passos. Nesta semana, a proposta é trocar a expectativa de que algo dê errado pela disposição de imaginar o que pode dar certo.

A Lua Cheia em Touro, nesta segunda-feira (26), convida você a considerar uma vida mais alinhada aos próprios desejos. Isso pode exigir decisões difíceis ou até mudanças de planos, especialmente se o caminho que parecia ideal já não combina com o que você sente. Ainda assim, abandonar expectativas antigas pode abrir espaço para experiências mais satisfatórias.

Dica cósmica: Pergunte a si mesmo se suas escolhas refletem seus desejos atuais ou apenas aquilo que você acreditava que deveria querer.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário

O amor pode ser uma fonte importante de sorte para você nesta semana, sagitariano, desde que esteja ligado a uma relação que realmente faça bem. O período favorece reflexões sobre a vida a dois, mas também sobre o carinho que você sente pela própria vida e pelas experiências que escolhe viver.

Na quinta-feira (29), a Lua em Gêmeos se alinha a Júpiter em Leão, favorecendo a confiança e a disposição para reconhecer o que faz sentido no campo afetivo. Vale pensar no relacionamento atual, em experiências passadas e nos padrões que você não deseja repetir. Se existe alguém com quem gostaria de conversar, esse pode ser um momento para avaliar como se aproximar. Mais do que buscar um romance a qualquer custo, procure vínculos que combinem com seus desejos e valores.

Dica cósmica: Não confunda saudade com compatibilidade. Escolha relações que façam você se sentir valorizado e que combinem com a vida que deseja construir.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Morre Oswaldinho do Acordeon, mestre da sanfona e referência do forró, aos 72 anos

Morre Oswaldinho do Acordeon, mestre da sanfona e referência do forró, aos 72 anos
Imagem - No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques
Imagem - César Tralli chama a atenção por diferença de humor entre apurações das eleições: 'Engoliu em seco'

César Tralli chama a atenção por diferença de humor entre apurações das eleições: 'Engoliu em seco'