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O universo abre caminho para uma fase mais feliz, e esses 3 signos finalmente deixam os dias difíceis para trás hoje (29 de agosto)

A partir deste sábado, alguns signos podem recuperar a leveza, abandonar preocupações e voltar a aproveitar a vida de um jeito que há tempos não conseguiam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Nem sempre a felicidade chega com uma grande mudança. Para três signos, ela pode aparecer justamente quando percebem que não precisam mais carregar certas preocupações, cobranças e hábitos que estavam roubando sua paz. A partir de 29 de agosto, o universo favorece uma postura mais leve e a capacidade de aproveitar novamente as pequenas coisas.

O momento pede menos pressão e mais espaço para respirar. Depois de um período de desgaste emocional, esses signos podem perceber que a vida não precisa ser uma corrida constante e que descansar, mudar de perspectiva ou simplesmente se permitir aproveitar também faz parte de seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro, a partir de 29 de agosto você pode perceber que o seu próprio humor tem pesado mais do que gostaria na rotina. Uma conversa ou observação de alguém próximo pode funcionar como um alerta importante, fazendo você enxergar que certas preocupações estavam contaminando até momentos que poderiam ser agradáveis.

Em vez de levar tudo para o lado pessoal, você tende a usar essa percepção para mudar de atitude. Ao diminuir a pressão e parar de alimentar pequenas irritações, abre espaço para uma sensação de leveza que estava faltando. Aos poucos, você volta a encontrar prazer nas coisas simples.

Dica cósmica: não permita que um dia difícil roube de você todos os momentos bons.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário, talvez você precise parar por um instante. A partir deste sábado, pode surgir uma vontade inesperada de desacelerar, ficar mais quieto e simplesmente não fazer tudo aquilo que havia planejado. E, dessa vez, descansar pode ser exatamente o que você precisava.

Você costuma associar movimento e produtividade à sensação de estar bem, mas começa a perceber que o excesso de correria não estava trazendo a felicidade que imaginava. Dar espaço para o descanso, para o lazer e para momentos sem grandes obrigações pode devolver uma energia que parecia perdida.

Dica cósmica: descansar também é uma forma de recuperar forças para conquistar o que você deseja.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes, a partir de 29 de agosto, uma sensação de alívio pode tomar conta de você. Depois de passar por uma fase de ansiedade, preocupação ou desgaste emocional, finalmente parece possível respirar fundo e perceber que você atravessou a parte mais pesada do caminho.

A felicidade volta quando você deixa de esperar que tudo esteja perfeito para se permitir aproveitar a vida. Um passeio, uma conversa, um encontro ou simplesmente um momento tranquilo pode ter um significado enorme agora. Você recupera a esperança e começa a olhar para os próximos passos com muito mais leveza.

Dica cósmica: você não precisa esperar a vida ficar perfeita para começar a aproveitar o que já tem.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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