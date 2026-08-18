ASTROLOGIA

O universo abre caminhos e traz uma bênção inesperada para Virgem, Sagitário e Peixes hoje (18 de agosto)

Clareza, confiança e novas possibilidades podem marcar o dia de quem finalmente decide deixar para trás as dúvidas e acreditar mais em si

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 18 de agosto, três signos podem sentir que as coisas começam a se encaixar depois de um período de dúvidas e incertezas. Uma decisão que parecia difícil pode finalmente fazer sentido, enquanto uma nova possibilidade pode surgir justamente quando a pessoa recupera a confiança na própria capacidade.

Para Virgem, Sagitário e Peixes, o momento favorece clareza, autoconfiança e escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente desejam. Mais do que esperar uma mudança externa, a grande virada pode acontecer quando esses signos percebem que já têm dentro de si as respostas que estavam procurando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Você tomou uma decisão e, desta vez, não pretende voltar atrás. Pode ter levado bastante tempo para chegar a essa conclusão, já que você costuma analisar todos os lados antes de escolher um caminho. Agora, porém, fica mais fácil reconhecer o que não funcionou no passado e entender por que não vale a pena repetir os mesmos erros. Essa clareza pode devolver uma confiança que estava adormecida e fazer você perceber que é capaz de muito mais do que imaginava.

Dica cósmica: Confie na decisão que trouxe mais paz e não volte para uma situação que você já sabe que não funciona.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Uma meta que antes parecia distante pode finalmente ganhar contornos mais claros. Você pode perceber exatamente onde quer chegar e quais atitudes precisam ser evitadas para não se afastar desse objetivo. O desafio agora é transformar essa clareza em movimento. Você costuma ter muitos sonhos ao mesmo tempo, mas, quando decide realmente apostar em um deles, sua determinação pode fazer toda a diferença.

Dica cósmica: Escolha um objetivo e coloque sua energia nele sem deixar que novas distrações façam você perder o foco.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: O melhor que você pode fazer nesta terça-feira é se afastar um pouco do barulho externo para ouvir o que está acontecendo dentro de você. Não significa se isolar de quem ama, mas reservar um tempo para refletir sobre escolhas, desejos e situações que precisam de uma nova perspectiva. Você pode perceber que se subestimou durante muito tempo e aceitou menos do que realmente merece. Recuperar o amor-próprio pode ser o primeiro passo para uma fase mais leve.

Dica cósmica: Reserve um tempo para você e pare de diminuir suas próprias necessidades para agradar os outros.