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O universo abre caminhos e traz uma bênção inesperada para Virgem, Sagitário e Peixes hoje (18 de agosto)

Clareza, confiança e novas possibilidades podem marcar o dia de quem finalmente decide deixar para trás as dúvidas e acreditar mais em si

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 18 de agosto, três signos podem sentir que as coisas começam a se encaixar depois de um período de dúvidas e incertezas. Uma decisão que parecia difícil pode finalmente fazer sentido, enquanto uma nova possibilidade pode surgir justamente quando a pessoa recupera a confiança na própria capacidade.

Para Virgem, Sagitário e Peixes, o momento favorece clareza, autoconfiança e escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente desejam. Mais do que esperar uma mudança externa, a grande virada pode acontecer quando esses signos percebem que já têm dentro de si as respostas que estavam procurando. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem: Você tomou uma decisão e, desta vez, não pretende voltar atrás. Pode ter levado bastante tempo para chegar a essa conclusão, já que você costuma analisar todos os lados antes de escolher um caminho. Agora, porém, fica mais fácil reconhecer o que não funcionou no passado e entender por que não vale a pena repetir os mesmos erros. Essa clareza pode devolver uma confiança que estava adormecida e fazer você perceber que é capaz de muito mais do que imaginava.

Dica cósmica: Confie na decisão que trouxe mais paz e não volte para uma situação que você já sabe que não funciona.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Uma meta que antes parecia distante pode finalmente ganhar contornos mais claros. Você pode perceber exatamente onde quer chegar e quais atitudes precisam ser evitadas para não se afastar desse objetivo. O desafio agora é transformar essa clareza em movimento. Você costuma ter muitos sonhos ao mesmo tempo, mas, quando decide realmente apostar em um deles, sua determinação pode fazer toda a diferença.

Dica cósmica: Escolha um objetivo e coloque sua energia nele sem deixar que novas distrações façam você perder o foco.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: O melhor que você pode fazer nesta terça-feira é se afastar um pouco do barulho externo para ouvir o que está acontecendo dentro de você. Não significa se isolar de quem ama, mas reservar um tempo para refletir sobre escolhas, desejos e situações que precisam de uma nova perspectiva. Você pode perceber que se subestimou durante muito tempo e aceitou menos do que realmente merece. Recuperar o amor-próprio pode ser o primeiro passo para uma fase mais leve.

Dica cósmica: Reserve um tempo para você e pare de diminuir suas próprias necessidades para agradar os outros.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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