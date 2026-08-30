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O universo abre os caminhos e, a partir de hoje (30 de agosto), 3 signos entram em uma semana de sorte, oportunidades e boas surpresas

Alguns signos podem perceber que as coisas começam a acontecer com mais facilidade, principalmente quando têm coragem de escolher o que realmente querem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, três signos entram em uma semana especialmente favorável. Entre decisões importantes, novas possibilidades e oportunidades que podem surgir de maneira inesperada, o momento favorece quem estiver disposto a sair da indecisão e agir com mais confiança.

A sorte, neste caso, não significa simplesmente esperar que algo aconteça. É preciso reconhecer as oportunidades quando elas aparecem e ter coragem de escolher novos caminhos. Para esses signos, os próximos dias podem trazer aquela sensação de que, finalmente, as peças começam a se encaixar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos, esta semana pode colocar seus desejos e planos em primeiro plano. A partir de hoje, você tende a enxergar com mais clareza possibilidades que antes pareciam distantes ou difíceis de alcançar. Uma ideia, conversa ou oportunidade pode fazer você perceber que existe mais de um caminho para chegar onde deseja.

O momento favorece quem se permite pensar diferente e não descarta uma possibilidade apenas porque ela parece ousada demais. Se algo chamar sua atenção nos próximos dias, observe com cuidado antes de dizer não. Uma oportunidade inesperada pode ser justamente o empurrão que faltava para transformar um plano em realidade.

Dica cósmica: não diminua seus sonhos só porque ainda não sabe exatamente como realizá-los.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra, sua sorte nesta semana está ligada principalmente à capacidade de tomar decisões. A partir de hoje, você pode se cansar de manter todas as opções abertas e perceber que escolher um caminho é melhor do que continuar preso à dúvida. Dizer claramente o que deseja pode abrir portas importantes.

Nem toda escolha precisa agradar a todos, e você começa a entender isso com mais força. Ao parar de adiar decisões por medo de se arrepender, você recupera o controle sobre os próprios planos. Uma semana de boas oportunidades começa quando você finalmente se posiciona.

Dica cósmica: escolha o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique fechar algumas portas.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio, você pode ser surpreendido por uma semana muito mais leve e promissora do que esperava. A partir de hoje, uma oportunidade pode aparecer de um jeito pouco convencional, exigindo que você confie um pouco mais naquilo que ainda não consegue controlar completamente.

Além da possibilidade de avanços materiais, os próximos dias favorecem novas experiências, conexões e até uma sensação maior de satisfação pessoal. Você está construindo algo que pode durar, mas precisa permitir que a vida também participe do processo. Nem tudo precisa ser planejado nos mínimos detalhes para dar certo.

Dica cósmica: mantenha os pés no chão, mas não feche a porta para o inesperado.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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