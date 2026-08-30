ASTROLOGIA

O universo abre os caminhos e, a partir de hoje (30 de agosto), 3 signos entram em uma semana de sorte, oportunidades e boas surpresas

Alguns signos podem perceber que as coisas começam a acontecer com mais facilidade, principalmente quando têm coragem de escolher o que realmente querem

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, três signos entram em uma semana especialmente favorável. Entre decisões importantes, novas possibilidades e oportunidades que podem surgir de maneira inesperada, o momento favorece quem estiver disposto a sair da indecisão e agir com mais confiança.

A sorte, neste caso, não significa simplesmente esperar que algo aconteça. É preciso reconhecer as oportunidades quando elas aparecem e ter coragem de escolher novos caminhos. Para esses signos, os próximos dias podem trazer aquela sensação de que, finalmente, as peças começam a se encaixar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos, esta semana pode colocar seus desejos e planos em primeiro plano. A partir de hoje, você tende a enxergar com mais clareza possibilidades que antes pareciam distantes ou difíceis de alcançar. Uma ideia, conversa ou oportunidade pode fazer você perceber que existe mais de um caminho para chegar onde deseja.

O momento favorece quem se permite pensar diferente e não descarta uma possibilidade apenas porque ela parece ousada demais. Se algo chamar sua atenção nos próximos dias, observe com cuidado antes de dizer não. Uma oportunidade inesperada pode ser justamente o empurrão que faltava para transformar um plano em realidade.

Dica cósmica: não diminua seus sonhos só porque ainda não sabe exatamente como realizá-los.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra, sua sorte nesta semana está ligada principalmente à capacidade de tomar decisões. A partir de hoje, você pode se cansar de manter todas as opções abertas e perceber que escolher um caminho é melhor do que continuar preso à dúvida. Dizer claramente o que deseja pode abrir portas importantes.

Nem toda escolha precisa agradar a todos, e você começa a entender isso com mais força. Ao parar de adiar decisões por medo de se arrepender, você recupera o controle sobre os próprios planos. Uma semana de boas oportunidades começa quando você finalmente se posiciona.

Dica cósmica: escolha o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique fechar algumas portas.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio, você pode ser surpreendido por uma semana muito mais leve e promissora do que esperava. A partir de hoje, uma oportunidade pode aparecer de um jeito pouco convencional, exigindo que você confie um pouco mais naquilo que ainda não consegue controlar completamente.

Além da possibilidade de avanços materiais, os próximos dias favorecem novas experiências, conexões e até uma sensação maior de satisfação pessoal. Você está construindo algo que pode durar, mas precisa permitir que a vida também participe do processo. Nem tudo precisa ser planejado nos mínimos detalhes para dar certo.

Dica cósmica: mantenha os pés no chão, mas não feche a porta para o inesperado.