ASTROLOGIA

O universo age sem aviso, e Gêmeos, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem um impulso poderoso hoje (30 de abril)

Um momento decisivo traz clareza, respostas e mudanças que podem virar o jogo rapidamente

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 30 de abril, chega com uma energia intensa e transformadora, daquelas que não passam despercebidas. É como se algo “clicasse” por dentro, trazendo respostas que antes pareciam distantes e uma vontade imediata de agir diferente. Não é só sensação, é movimento real. Para quatro signos, esse impulso vem quase como um presente do universo, abrindo caminhos, trazendo clareza e mostrando que existe, sim, um jeito melhor de seguir daqui pra frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A mente se abre e a criatividade dispara. Você se sente mais leve, mais inspirado e com ideias que realmente podem sair do papel. Esse fluxo mental é um dos maiores presentes desse momento.

Dica cósmica: Anote suas ideias, porque elas têm potencial real de se transformar em algo grande.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Câncer: Um alívio profundo começa a tomar conta. Situações que vinham gerando dúvida ou insegurança finalmente se esclarecem, e isso traz uma sensação de paz que você não sentia há tempos. É como se tudo começasse a fazer sentido de novo.

Dica cósmica: Confie no que você está sentindo, porque dessa vez você está no caminho certo.

Filmes para Câncer 1 de 10

Escorpião: Você entra em um momento de poder pessoal. As respostas chegam, a confusão sai de cena e uma nova clareza toma conta. É um recomeço emocional forte, daqueles que mudam sua forma de enxergar tudo.

Dica cósmica: Deixe o passado para trás sem hesitar, o novo já está se abrindo.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Algo muda na sua forma de se proteger. Você baixa a guarda, se permite sentir mais e, surpreendentemente, isso te fortalece. Esse movimento abre portas importantes, inclusive nas relações.

Dica cósmica: Ser mais aberto não te enfraquece, te conecta com o que realmente importa.