ASTROLOGIA

O universo cansou de esperar: 3 signos finalmente colocam seus planos para funcionar a partir de amanhã (1º de outubro)

Depois de semanas planejando mudanças, esses signos podem finalmente tomar coragem para colocar os planos em prática e transformar de vez algumas áreas da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro começa com uma sensação de recomeço para três signos. Depois de passarem setembro pensando no que precisava mudar, eles podem finalmente encontrar coragem, disposição e clareza para parar de adiar decisões importantes.

A partir de amanhã, 1º de outubro, a energia favorece atitudes mais ousadas e a vontade de deixar para trás aquilo que já não combina com a vida que esses signos querem construir. É menos sobre esperar que alguma coisa aconteça e mais sobre perceber que a mudança também depende das próprias escolhas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar outubro com aquela sensação de que chegou a hora de parar de pensar e simplesmente agir. Planos que começaram a ganhar forma no mês passado podem finalmente sair do papel, e o signo tende a recuperar uma disposição que estava fazendo falta.

A coragem também aparece com mais força. Aquilo que parecia intimidante pode deixar de assustar tanto, abrindo espaço para decisões que Áries vinha adiando. O início do mês pode marcar justamente esse momento em que o signo percebe que não precisa esperar pelas condições perfeitas para transformar a própria realidade.

Dica cósmica: se você já sabe qual é o primeiro passo, pare de procurar desculpas para não dá-lo. Comece e ajuste o caminho depois.

Filmes para Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode entrar em outubro cansado de repetir os mesmos padrões. A sensação de que estava preso em uma rotina previsível começa a perder força, dando lugar a uma vontade muito maior de experimentar, mudar e fazer as coisas de outro jeito.

Uma decisão importante pode colocar o signo em movimento. Em vez de esperar por garantias ou ficar imaginando tudo o que pode dar errado, Gêmeos tende a confiar mais na própria capacidade de lidar com o que vier pela frente. A transformação que vinha sendo desejada há bastante tempo pode finalmente começar pelas próprias mãos.

Dica cósmica: não deixe o medo de errar transformar sua vida em uma repetição. Escolha uma coisa que você quer mudar e comece por ela.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir que outubro chega trazendo exatamente o tipo de recomeço que estava esperando. O signo entra no mês com uma percepção mais clara sobre o que deseja para as próximas semanas e, principalmente, com menos disposição para deixar seus sonhos sempre para depois.

A confiança cresce e pode ajudar Peixes a tomar atitudes que antes pareciam distantes demais. Existe uma sensação de força renovada, como se finalmente fosse possível transformar planos antigos em algo concreto. O mais importante será não deixar essa vontade passar: o novo ciclo depende também da disposição de agir.

Dica cósmica: seus sonhos não precisam ficar esperando pelo momento perfeito. Escolha um deles e faça alguma coisa concreta para aproximá-lo da realidade.