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O universo cansou de ver esses 3 signos de baixo astral: a felicidade começa a voltar amanhã (6 de outubro)

Depois de deixarem para trás situações que roubavam sua energia, esses signos podem recuperar a vontade de aproveitar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a felicidade não desaparece de uma vez. Ela vai ficando escondida atrás de preocupações, frustrações, situações mal resolvidas e coisas que já não deveriam ocupar tanto espaço. Para três signos, porém, esse cenário pode começar a mudar nesta terça-feira (6 de outubro).

O momento favorece justamente o movimento de abandonar aquilo que pesa e recuperar uma sensação que estava fazendo falta: a vontade de viver com mais leveza. Em vez de continuar presos ao que incomoda, esses signos podem perceber que existem coisas que simplesmente não valem mais sua energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão

Leão pode começar a perceber que estava aceitando uma vida menos feliz do que realmente gostaria. Por mais que saiba se posicionar e defender o que quer, o signo também pode acabar criando os próprios obstáculos e deixando de fazer aquilo que lhe traz prazer.

Nesta terça-feira, fica mais fácil reconhecer esse padrão e tomar uma atitude diferente. Ao parar de alimentar situações que drenam sua energia, Leão pode recuperar aos poucos a alegria e a confiança para voltar a fazer aquilo que realmente gosta.

Dica cósmica: não se acostume com uma versão da vida que você sabe que não combina com aquilo que deseja viver.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode finalmente entender o que estava faltando. Não era necessariamente uma pessoa nova, uma mudança radical ou alguma conquista específica, mas simplesmente mais alegria no cotidiano.

Depois de passar tempo demais apenas tentando dar conta das coisas, o signo pode sentir vontade de voltar a aproveitar a própria vida. Existe uma diferença entre estar bem e apenas sobreviver aos dias, e Libra começa a buscar novamente aquela sensação de estar realmente feliz.

Dica cósmica: não aceite viver no modo automático. Procure pequenas coisas que façam você se sentir vivo novamente.

O date perfeito para Libra

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O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode sentir a felicidade voltar com força depois de finalmente abrir mão de algumas situações que estavam incomodando há tempo demais. O signo começa a entender que nem tudo merece sua atenção e que insistir em determinados problemas só mantém aberta uma porta que já deveria ter sido fechada.

Ao deixar certas preocupações para trás, Peixes cria espaço para experiências mais leves. A terça-feira pode trazer justamente essa percepção: algumas coisas não precisam ser resolvidas, explicadas ou consertadas. Às vezes, o melhor caminho é simplesmente parar de carregar.

Dica cósmica: nem tudo merece mais uma tentativa. Deixe para trás o que só ocupa espaço e não devolve nada de bom.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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