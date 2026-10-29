ASTROLOGIA

O universo coloca 3 signos à prova hoje (29 de outubro), mas eles podem surpreender até a si mesmos

Situações irritantes vão exigir paciência e autocontrole, mas esses signos têm tudo para superar os desafios sem perder a cabeça

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo teste precisa vir acompanhado de uma grande crise. Nesta quinta-feira (29 de outubro), três signos podem se deparar com situações que vão exigir sangue-frio, paciência e força de vontade. Pequenos contratempos e atitudes de outras pessoas podem tirar esses nativos do sério, mas a maneira como vão reagir fará toda a diferença.

A boa notícia é que os desafios não precisam sair do controle. Para Touro, Virgem e Capricórnio, o dia pode funcionar como uma oportunidade de perceber o quanto aprenderam a lidar com as próprias emoções. O segredo será não transformar um aborrecimento passageiro em um problema muito maior. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro já enfrentou tantos desafios que mais um teste dificilmente será motivo para desistir. Mesmo que alguma situação inesperada provoque irritação ou frustração, a tendência é que esse nativo consiga enxergar o problema com mais perspectiva. O incômodo pode até aparecer, mas não significa que a situação seja tão grave quanto parece no primeiro momento.

O importante será não deixar a impaciência tomar conta do dia. Touro tem condições de atravessar esse contratempo sem se sentir derrotado, especialmente se evitar reagir por impulso. Às vezes, vencer um teste significa simplesmente não dar a ele mais importância do que merece.

Dica cósmica: respire fundo antes de responder e lembre-se de que nem todo aborrecimento merece sua energia.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Virgem

O maior desafio de Virgem pode estar nas outras pessoas. Comentários inconvenientes, atitudes irritantes e situações fora do planejado têm potencial para despertar a impaciência desse signo. Mesmo assim, há uma diferença importante: aquilo que antes provocava uma reação intensa pode já não ter o mesmo poder sobre você.

Isso não significa que a irritação desaparecerá por completo. Em alguns momentos, será difícil segurar a resposta atravessada ou evitar que a raiva fale mais alto. Ainda assim, esse teste pode mostrar o quanto Virgem tem aprendido a não levar tudo para o lado pessoal. O crescimento aparece justamente quando você consegue escolher como reagir.

Dica cósmica: não permita que o comportamento alheio determine o seu humor durante todo o dia.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio sabe que nem tudo acontece conforme o planejado. Por isso, mesmo depois de um período tranquilo, esse nativo costuma entender que algum contratempo pode aparecer. Nesta quinta-feira, uma questão aparentemente pequena pode exigir mais autocontrole do que o esperado, principalmente se surgir a vontade de resolver tudo no calor do momento.

O desafio será manter a calma e não alimentar um problema que pode perder força sozinho. Capricórnio já passou por situações semelhantes e tem experiência para lidar com elas. Em vez de reagir com irritação, vale confiar na própria capacidade de avaliar o cenário e agir na hora certa.

Dica cósmica: antes de tomar uma atitude, pergunte a si mesmo se o problema realmente exige uma resposta imediata.