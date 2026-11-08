Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo começa a dar um respiro a 4 signos que estavam no limite emocional; veja o que muda hoje (8 de novembro)

Com a Lua em Escorpião e a chegada da Lua Nova, alguns signos podem compreender melhor o que estavam vivendo e encontrar caminhos para recuperar o equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de meses emocionalmente desgastantes, quatro signos podem começar a perceber que as coisas estão mudando para melhor. A entrada da Lua em Escorpião, ocorrida no sábado (7), às 19h40, abre espaço para olhar com mais profundidade para sentimentos e situações que ainda precisam ser resolvidos. Já a Lua Nova em Escorpião acontece na segunda-feira (9), às 4h02, marcando um momento simbólico de recomeço.

Nem sempre encontrar respostas é confortável. Às vezes, é preciso reconhecer padrões, rever escolhas e admitir que certas situações já não fazem bem. Mas esse processo pode ajudar a recuperar a clareza e a construir uma rotina mais saudável. Para estes quatro signos, o universo parece dar um incentivo para cuidar melhor de si e fazer mudanças necessárias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 4 signos estão prestes a viver uma transformação no amor e na carreira até o fim de Vênus retrógrado

4 signos estão prestes a viver uma transformação no amor e na carreira até o fim de Vênus retrógrado

Imagem - A vida amorosa de cada signo até o fim de novembro: veja o que esperar no seu relacionamento

A vida amorosa de cada signo até o fim de novembro: veja o que esperar no seu relacionamento

Imagem - A sorte acompanha 3 signos durante toda a primeira semana de novembro, com surpresas e oportunidades até o dia 8

A sorte acompanha 3 signos durante toda a primeira semana de novembro, com surpresas e oportunidades até o dia 8

Touro

Respire fundo, Touro. Depois de um período emocionalmente intenso, você merece uma pausa. A boa notícia é que as coisas podem começar a ficar mais leves, desde que você também faça sua parte. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, procure prestar atenção às próprias necessidades e reconhecer quando está passando dos seus limites.

Uma rotina mais organizada pode ajudar bastante, especialmente nos dias em que a disposição estiver baixa. Estabelecer horários, cuidar da saúde e evitar acumular tarefas são atitudes simples que fazem diferença. Como aconselha o astrólogo Evan Nathaniel Grim, priorizar uma estrutura mais equilibrada e o bem-estar pode ser um caminho importante para recuperar as energias.

Dica cósmica: não espere chegar ao esgotamento para descansar. Cuidar de si também precisa fazer parte dos seus planos.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão

Leão, você não precisa dar conta de tudo sozinho. A pressão pode estar especialmente forte no trabalho, e o acúmulo de responsabilidades tende a deixar qualquer pessoa sobrecarregada. Se a sensação é de que nunca há tempo suficiente para resolver tudo, talvez seja hora de rever suas prioridades.

Grim recomenda reorganizar os compromissos e buscar um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a pessoal. Nem todas as tarefas exigem sua atenção imediata, e reconhecer isso não significa falta de responsabilidade. Ao escolher onde concentrar sua energia, você pode evitar o desgaste e recuperar o controle da própria rotina.

Dica cósmica: aprenda a dizer não ao que ultrapassa seus limites. Seu bem-estar não pode ficar sempre em segundo plano.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Escorpião

Você passou por momentos complicados e talvez ainda esteja tentando entender algumas escolhas recentes. Agora, pode perceber com mais clareza como experiências negativas do passado continuam influenciando suas relações atuais. Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, reconhecer esse padrão é um passo importante para não repetir comportamentos que acabam prejudicando suas conexões.

É claro que não dá para apagar o que aconteceu, mas você não precisa continuar vivendo em função dessas lembranças. Aprender com os erros é diferente de permanecer preso a eles. Ao se permitir estar mais presente, você abre espaço para relações mais saudáveis e experiências que não sejam definidas pelas decepções anteriores.

Dica cósmica: não deixe que uma história antiga determine o que você espera das pessoas que estão ao seu lado hoje.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário, você vem dedicando bastante tempo a pensar no que deseja para o futuro e a avaliar se está no caminho certo. Essa reflexão é importante, mas chega uma hora em que apenas analisar as possibilidades não basta. Para que a vida realmente melhore, algumas decisões precisam sair do papel.

Talvez você esteja insatisfeito com o trabalho ou pensando em mudar de cidade, mas encontre obstáculos pelo caminho. Uma nova oportunidade profissional pode parecer distante, por exemplo, ou as condições para uma mudança ainda não serem as ideais. Em vez de interpretar essas dificuldades como um sinal para desistir, procure alternativas e considere outros caminhos para chegar ao que deseja.

Dica cósmica: não confunda um plano que precisa ser ajustado com um sonho que deve ser abandonado. Seja flexível, mas não perca de vista o que faz sentido para você.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Amor, dinheiro e mudanças: 3 signos recebem sinais positivos neste domingo (8)

Amor, dinheiro e mudanças: 3 signos recebem sinais positivos neste domingo (8)
Imagem - Hoje (8 de novembro), decisões do coração e planos pessoais ganham espaço

Hoje (8 de novembro), decisões do coração e planos pessoais ganham espaço
Imagem - Uma conversa inesperada pode abrir caminhos para 4 signos do horóscopo chinês hoje (8 de novembro)

Uma conversa inesperada pode abrir caminhos para 4 signos do horóscopo chinês hoje (8 de novembro)