ASTROLOGIA

O universo começa a dar um respiro a 4 signos que estavam no limite emocional; veja o que muda hoje (8 de novembro)

Com a Lua em Escorpião e a chegada da Lua Nova, alguns signos podem compreender melhor o que estavam vivendo e encontrar caminhos para recuperar o equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de meses emocionalmente desgastantes, quatro signos podem começar a perceber que as coisas estão mudando para melhor. A entrada da Lua em Escorpião, ocorrida no sábado (7), às 19h40, abre espaço para olhar com mais profundidade para sentimentos e situações que ainda precisam ser resolvidos. Já a Lua Nova em Escorpião acontece na segunda-feira (9), às 4h02, marcando um momento simbólico de recomeço.

Nem sempre encontrar respostas é confortável. Às vezes, é preciso reconhecer padrões, rever escolhas e admitir que certas situações já não fazem bem. Mas esse processo pode ajudar a recuperar a clareza e a construir uma rotina mais saudável. Para estes quatro signos, o universo parece dar um incentivo para cuidar melhor de si e fazer mudanças necessárias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Respire fundo, Touro. Depois de um período emocionalmente intenso, você merece uma pausa. A boa notícia é que as coisas podem começar a ficar mais leves, desde que você também faça sua parte. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, procure prestar atenção às próprias necessidades e reconhecer quando está passando dos seus limites.

Uma rotina mais organizada pode ajudar bastante, especialmente nos dias em que a disposição estiver baixa. Estabelecer horários, cuidar da saúde e evitar acumular tarefas são atitudes simples que fazem diferença. Como aconselha o astrólogo Evan Nathaniel Grim, priorizar uma estrutura mais equilibrada e o bem-estar pode ser um caminho importante para recuperar as energias.

Dica cósmica: não espere chegar ao esgotamento para descansar. Cuidar de si também precisa fazer parte dos seus planos.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão, você não precisa dar conta de tudo sozinho. A pressão pode estar especialmente forte no trabalho, e o acúmulo de responsabilidades tende a deixar qualquer pessoa sobrecarregada. Se a sensação é de que nunca há tempo suficiente para resolver tudo, talvez seja hora de rever suas prioridades.

Grim recomenda reorganizar os compromissos e buscar um equilíbrio melhor entre a vida profissional e a pessoal. Nem todas as tarefas exigem sua atenção imediata, e reconhecer isso não significa falta de responsabilidade. Ao escolher onde concentrar sua energia, você pode evitar o desgaste e recuperar o controle da própria rotina.

Dica cósmica: aprenda a dizer não ao que ultrapassa seus limites. Seu bem-estar não pode ficar sempre em segundo plano.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Você passou por momentos complicados e talvez ainda esteja tentando entender algumas escolhas recentes. Agora, pode perceber com mais clareza como experiências negativas do passado continuam influenciando suas relações atuais. Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, reconhecer esse padrão é um passo importante para não repetir comportamentos que acabam prejudicando suas conexões.

É claro que não dá para apagar o que aconteceu, mas você não precisa continuar vivendo em função dessas lembranças. Aprender com os erros é diferente de permanecer preso a eles. Ao se permitir estar mais presente, você abre espaço para relações mais saudáveis e experiências que não sejam definidas pelas decepções anteriores.

Dica cósmica: não deixe que uma história antiga determine o que você espera das pessoas que estão ao seu lado hoje.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário, você vem dedicando bastante tempo a pensar no que deseja para o futuro e a avaliar se está no caminho certo. Essa reflexão é importante, mas chega uma hora em que apenas analisar as possibilidades não basta. Para que a vida realmente melhore, algumas decisões precisam sair do papel.

Talvez você esteja insatisfeito com o trabalho ou pensando em mudar de cidade, mas encontre obstáculos pelo caminho. Uma nova oportunidade profissional pode parecer distante, por exemplo, ou as condições para uma mudança ainda não serem as ideais. Em vez de interpretar essas dificuldades como um sinal para desistir, procure alternativas e considere outros caminhos para chegar ao que deseja.

Dica cósmica: não confunda um plano que precisa ser ajustado com um sonho que deve ser abandonado. Seja flexível, mas não perca de vista o que faz sentido para você.