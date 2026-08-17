ASTROLOGIA

O universo começa a virar o jogo para 3 signos a partir de hoje (17 de agosto), e o dinheiro pode ser a grande surpresa

Carreira, dinheiro e novas oportunidades entram em uma fase de maior movimento para três signos nesta semana

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 05:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de agosto de 2026 pode trazer uma mudança importante para a vida financeira de três signos. O período favorece decisões mais estratégicas, novas oportunidades profissionais, negociações e caminhos capazes de melhorar a renda ao longo das próximas semanas.

Câncer, Gêmeos e Virgem aparecem em destaque. Isso não significa que dinheiro inesperado esteja garantido, mas indica uma fase interessante para transformar esforço em resultado, recuperar o controle das finanças e perceber oportunidades que talvez estivessem passando despercebidas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: A vida financeira pode começar a ficar mais organizada e previsível. Uma conversa sobre salário, um pagamento pendente, uma nova fonte de renda ou até uma decisão relacionada aos gastos pode ajudar você a recuperar a sensação de segurança.

O momento favorece principalmente quem estiver disposto a olhar para o dinheiro com mais clareza. Em vez de esperar uma grande mudança acontecer sozinha, aproveite a semana para revisar suas prioridades e transformar oportunidades em estabilidade.

Dica cósmica: Reveja seus gastos e negociações antes de tomar uma decisão financeira importante.

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Gêmeos: O dinheiro pode começar a responder melhor aos seus esforços profissionais. Um novo cliente, uma proposta, uma atividade paralela ou uma oportunidade de trabalho pode surgir justamente quando você decide voltar a insistir em algo que parecia não avançar.

A semana favorece iniciativa e comunicação. Não deixe mensagens, contatos ou propostas importantes sem resposta e não tenha medo de divulgar seu trabalho. Uma oportunidade pequena agora pode se transformar em uma fonte de renda mais interessante no futuro.

Dica cósmica: Faça aquele contato que você vem adiando e não deixe uma boa oportunidade esfriar.

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Virgem: Uma oportunidade financeira pode surgir por meio de contatos, clientes ou pessoas que já fazem parte da sua rede profissional. Algo aparentemente pequeno pode ter um potencial maior do que você imagina, principalmente se for analisado com calma.

O período também favorece uma postura mais estratégica. Em vez de aceitar qualquer promessa de dinheiro rápido, observe quais oportunidades realmente podem contribuir para sua estabilidade e crescimento nos próximos meses.

Dica cósmica: Reative um contato profissional que estava esquecido, pois uma oportunidade pode chegar por uma conexão que você já possui.