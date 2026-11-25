ASTROLOGIA

O universo dá o sinal verde: 3 signos podem finalmente deixar uma luta antiga para trás hoje (25 de novembro)

Depois de muito desgaste, chega a hora de reconhecer o que precisa mudar e seguir em frente

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (25) pode marcar o fim de uma batalha que já se arrasta há tempo demais para três signos do zodíaco. Depois de enfrentarem situações difíceis e tentarem diferentes caminhos para resolver os próprios problemas, eles terão a chance de enxergar o que precisa ficar no passado.

Nem tudo foi fácil, mas as experiências acumuladas ajudaram a entender melhor os próprios limites e desejos. Agora, o desafio é parar de alimentar aquilo que já não faz sentido e abrir espaço para uma nova postura diante da vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

A caminhada não tem sido simples, Gêmeos, mas você não perdeu completamente a esperança de que dias melhores estavam por vir. Nesta quarta-feira (25), uma percepção importante pode ajudar a entender que um período complicado está chegando ao fim. É como se, finalmente, você encontrasse uma resposta que procurava havia muito tempo.

A partir daí, fica mais fácil voltar a olhar para os próprios sonhos e pensar no que fazer para tirá-los do papel. Mas não adianta esperar que tudo aconteça sozinho: é preciso recuperar a iniciativa e dar passos concretos na direção do que deseja. Quanto mais clareza tiver sobre seus objetivos, maiores serão as chances de construir o caminho que imaginou.

Dica cósmica: transforme seus desejos em planos possíveis e comece pelo primeiro passo. Não espere o cenário perfeito para agir.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Sagitário

Sagitário, uma questão que vem ocupando seus pensamentos há bastante tempo pode finalmente encontrar um desfecho. Você passou por diferentes experiências, tentou mudar algumas situações e procurou manter a mente aberta, mas nem sempre conseguiu se livrar da preocupação.

Nesta quarta-feira (25), pode ser o momento de chegar a uma conclusão e decidir como lidar com esse assunto daqui para frente. Em vez de insistir em caminhos que não combinam com você, vale confiar mais na própria percepção e assumir suas escolhas. Fazer as coisas do seu jeito pode ser justamente o que faltava para encerrar esse ciclo de desgaste.

Dica cósmica: pare de adiar uma decisão só porque ela pode desagradar alguém. Sua tranquilidade também precisa entrar na conta.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário, o que estava causando tanto desgaste pode começar a ficar mais claro hoje. Às vezes, o problema parece impossível de resolver justamente porque ainda não conseguimos identificar o que está por trás dele. Quando você finalmente dá nome ao que incomoda, também ganha condições de decidir o que fazer a respeito.

A partir dessa compreensão, surge uma escolha importante: continuar repetindo comportamentos que mantêm o desconforto ou mudar de direção. Você tem inteligência e autonomia para reconhecer o que não merece mais espaço na sua rotina. Dizer não ao que faz mal pode ser o primeiro passo para recuperar a tranquilidade e seguir em frente.

Dica cósmica: não tenha medo de estabelecer limites. Reconhecer o que você não aceita mais é parte importante de uma mudança.