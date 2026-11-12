ASTROLOGIA

O universo empurra 3 signos para uma nova era; mudanças importantes começam hoje (12 de novembro)

Uma nova perspectiva pode mudar planos, despertar coragem e ajudar estes signos a deixar para trás o que já não faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco estão prestes a entrar em um período de transformações importantes. A quinta-feira (12) pode marcar o começo de uma nova etapa, com mais disposição para tomar decisões, abandonar antigas inseguranças e apostar em caminhos diferentes.

Às 17h27, a Lua entra em Capricórnio, movimento que favorece uma postura mais prática diante dos planos e das mudanças desejadas. Para estes signos, o momento pode funcionar como um incentivo para parar de adiar decisões e começar a construir uma realidade diferente. O caminho pode exigir coragem, mas a sensação de que algo novo está começando tende a ficar cada vez mais forte. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Você pode estar prestes a perceber que tem muito mais poder de escolha do que imaginava, Leão. Uma situação que parecia fora do seu controle talvez comece a ser vista de outra maneira. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, você terá a chance de decidir o que deseja transformar e quais passos pode dar para chegar lá.

Não tenha medo de pensar grande. Algumas mudanças podem alterar completamente sua rotina e até fazer com que você não queira mais voltar ao antigo jeito de viver. O importante é não deixar que a insegurança ou a opinião dos outros impeçam você de experimentar algo novo.

Dica cósmica: permita-se desejar mais. Você não precisa continuar seguindo um caminho só porque já se acostumou com ele.

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Escorpião

Você está esperando por mudanças há algum tempo, Escorpião, e a impaciência pode estar aumentando. A boa notícia é que a disposição para dar o primeiro passo também está crescendo. Mesmo sem ter todas as respostas ou garantias sobre o resultado, você pode finalmente sentir que chegou a hora de sair do lugar.

A transformação começa quando você deixa de alimentar dúvidas que já não ajudam em nada. Não é necessário saber exatamente como tudo vai acontecer para começar. Confie mais na própria capacidade de adaptação e não recue só porque o futuro ainda parece incerto. Uma nova versão sua está pronta para aparecer.

Dica cósmica: não espere ter controle sobre todos os detalhes. Escolha um primeiro passo e comece a construir a mudança que deseja.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Aquário

O desconhecido pode parecer assustador em alguns momentos, Aquário. Você gosta de liberdade, mas nem sempre se sente confortável quando precisa abandonar aquilo que já conhece. Agora, porém, uma nova perspectiva pode fazer com que mudanças antes evitadas pareçam muito mais interessantes.

Aos poucos, você pode descobrir possibilidades que não havia considerado. Aquilo que parecia arriscado começa a despertar curiosidade, e a vontade de experimentar algo diferente ganha força. Não descarte uma ideia só porque ela foge dos seus planos habituais. Uma nova etapa pode trazer descobertas importantes sobre quem você deseja ser.

Dica cósmica: dê uma chance ao que ainda não conhece. Nem toda mudança representa uma ameaça, algumas podem abrir caminhos que você nem imaginava.