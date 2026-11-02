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O universo escolhe 4 signos para receber abundância e sorte em novembro, com dinheiro, contatos e boas surpresas no caminho

O fim de dois movimentos retrógrados e a chegada de novas energias favorecem conexões importantes, planos ambiciosos e mudanças positivas ao longo do mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro pode começar em ritmo mais lento, mas a segunda metade do mês promete movimentar a vida de quatro signos. Com o fim dos movimentos retrógrados de Vênus e Mercúrio em 13 de novembro, situações que pareciam emperradas podem começar a avançar, abrindo espaço para conversas mais claras, decisões importantes e novas possibilidades.

A entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, também marca uma mudança de clima, favorecendo a expansão e a vontade de experimentar caminhos diferentes. Além disso, a Lua Cheia em Gêmeos, em 24 de novembro, pode simbolizar surpresas e mudanças de perspectiva. Para Libra, Leão, Gêmeos e Sagitário, o período reúne boas condições para fortalecer relações, ampliar horizontes e reconhecer oportunidades que merecem atenção. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Novembro promete movimentar a vida social de Gêmeos, e essas conexões podem render benefícios concretos. Com Marte e Júpiter em Leão durante boa parte do mês, conversas, contatos e trocas de ideias ganham destaque. Você pode conhecer pessoas interessantes, receber indicações ou encontrar caminhos que contribuam para seus objetivos pessoais e profissionais.

O dia 13 marca o fim dos movimentos retrógrados de Vênus e Mercúrio, ajudando a reorganizar assuntos que vinham provocando desgaste. Já a Lua Cheia em seu signo, no dia 24, pode trazer uma mudança inesperada de perspectiva ou a vontade de abandonar uma situação que já não faz sentido. O importante será não confundir impulso com convicção: algumas novidades merecem ser exploradas, mas decisões importantes precisam de reflexão.

Dica cósmica: converse, faça contatos e mantenha a mente aberta, mas avalie com calma antes de embarcar em uma mudança radical.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Leão

Leão entra em novembro com uma combinação astrológica que simboliza expansão, iniciativa e disposição para ir além. Marte e Júpiter em seu signo durante boa parte do mês podem aumentar a vontade de agir, assumir desafios e buscar experiências maiores. A conjunção entre os dois planetas, em 16 de novembro, reforça esse clima de entusiasmo, embora seja importante não exagerar nas expectativas.

A partir do dia 13, o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus pode facilitar a resolução de questões profissionais, familiares e afetivas. Com o Sol em Sagitário a partir de 22 de novembro, a vida social também ganha destaque. A Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, pode trazer encontros, convites ou acontecimentos inesperados que tirem você da rotina.

Dica cósmica: use sua energia para tirar planos do papel, sem assumir mais compromissos do que consegue cumprir.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Libra pode encontrar em novembro um período favorável para reorganizar as finanças e fortalecer relações importantes. Vênus, regente de seu signo, permanece em Libra durante o mês, enquanto o fim dos movimentos retrógrados de Vênus e Mercúrio, em 13 de novembro, pode ajudar a esclarecer dúvidas e avaliar melhor decisões tomadas nas últimas semanas.

Marte e Júpiter em Leão também favorecem, simbolicamente, a vida social e a construção de contatos que podem ser úteis no futuro. A partir de 22 de novembro, com o Sol em Sagitário, conversas, estudos e atividades do cotidiano tendem a ganhar importância. Já a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, pode estimular mudanças de planos e novas formas de enxergar uma situação. Às vezes, sair do caminho habitual é justamente o que permite descobrir uma possibilidade promissora.

Dica cósmica: cuide das relações que fazem bem a você e fique atento a contatos que possam abrir portas, sem deixar de lado suas prioridades financeiras.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Sagitário

Novembro ganha um significado especial para Sagitário com a entrada do Sol em seu signo no dia 22. Esse movimento marca o início de um período associado à renovação da confiança, ao entusiasmo e à vontade de se colocar em primeiro plano. Depois de semanas de reflexão, você pode sentir mais disposição para encontrar pessoas, retomar projetos e se dedicar ao que realmente deseja.

O fim dos movimentos retrógrados de Vênus e Mercúrio, em 13 de novembro, também favorece a revisão de pendências e a retomada de planos. Com Marte e Júpiter em Leão durante boa parte do mês, viagens, estudos e experiências que ampliem seus horizontes podem ganhar força. A Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, chama atenção para as parcerias e os relacionamentos, que podem passar por decisões importantes ou mudanças inesperadas.

Dica cósmica: aproveite o entusiasmo para planejar novos caminhos, mas escute quem caminha ao seu lado antes de tomar decisões que afetem uma parceria.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

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