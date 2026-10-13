ASTROLOGIA

O universo está abrindo caminhos: 3 signos podem encontrar sorte onde menos esperam até domingo (18 de outubro)

O resto da semana pode trazer contatos importantes, planos promissores e sinais de que vale a pena apostar em novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Até domingo, 18 de outubro, três signos podem perceber que a sorte aparece nos lugares mais inesperados. Às vezes, ela vem por meio de uma conversa, de uma pessoa que surge na hora certa ou de uma ideia que parecia distante demais para sair do papel.

O segredo será não insistir em planos antigos apenas porque eles pareciam perfeitos. Para esses signos, o restante da semana favorece a flexibilidade, a iniciativa e a disposição para enxergar possibilidades diferentes. O universo pode até abrir algumas portas, mas aproveitar o que aparece também depende das escolhas de cada um. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que um sonho antigo merece mais atenção do que vinha recebendo. Em vez de adiar os próprios desejos por causa das obrigações do dia a dia, o signo terá a chance de transformar uma vontade em um plano mais realista. Uma mudança de rumo pode parecer arriscada no início, mas isso não significa que seja impossível. O importante será avaliar os recursos disponíveis, organizar as etapas e não desistir antes mesmo de tentar. Até domingo, a sorte pode estar justamente em perceber que existe um caminho viável para aquilo que parecia distante.

Dica cósmica: tire um objetivo da cabeça e coloque no papel. Quando você transforma uma vontade em etapas concretas, fica mais fácil começar.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode começar a enxergar com mais clareza o caminho que deseja seguir. Uma ideia nova envolvendo trabalho, relacionamentos ou planos pessoais pode fazer o signo questionar escolhas que pareciam definitivas. Isso não significa que seja necessário mudar tudo de uma hora para outra, mas vale dar espaço para possibilidades que antes nem eram consideradas. O restante da semana pede ambição e paciência na mesma medida: pensar grande, sem transformar cada decisão em uma corrida contra o tempo.

Dica cósmica: não descarte uma ideia só porque ela não combina com os planos que você fez no passado. Permita-se imaginar algo maior.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode encontrar boas oportunidades ao sair da posição de espera e começar a agir. Um contato profissional, uma parceria ou uma conversa com alguém experiente pode ajudar a abrir portas, especialmente para quem deseja melhorar a vida financeira ou tirar um projeto do papel. Mas a sorte não fará todo o trabalho sozinha. Será importante reconhecer o que precisa ser feito, pedir ajuda quando necessário e investir energia naquilo que realmente importa. Um passo pequeno, desde que seja consistente, pode colocar Sagitário em uma direção promissora até domingo.

Dica cósmica: pare de esperar que tudo se resolva sozinho. Escolha uma meta importante e faça algo concreto para chegar mais perto dela.