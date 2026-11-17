ASTROLOGIA

O universo está dando um basta na tristeza de 3 signos, e dias mais leves começam hoje (17 de novembro)

Depois de insistirem em sentimentos que já não fazem bem, estes signos podem perceber que é hora de olhar para a vida com mais carinho e recuperar a alegria

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Nem toda tristeza precisa virar uma moradora permanente da nossa vida. Nesta terça-feira (17), três signos podem perceber que já dedicaram tempo e energia demais a situações dolorosas e que continuar presos ao passado não vai mudar o que aconteceu. O universo parece dar um empurrão para que eles mudem a perspectiva e voltem a prestar atenção nas coisas boas que ainda existem.

A mudança começa quando esses signos entendem que sentir tristeza é natural, mas não precisam alimentar esse sentimento indefinidamente. Aos poucos, fica mais fácil reconhecer o que merece atenção e deixar de lado aquilo que só consome energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode perceber que passou tempo demais preso a uma situação que já deveria ter ficado para trás. Mesmo acreditando que precisava continuar triste para demonstrar o quanto aquilo foi importante, o signo começa a questionar se esse sentimento ainda faz sentido.

A ficha cai quando você entende que já sofreu o suficiente e não precisa provar nada a ninguém. Uma lembrança pode continuar fazendo parte da sua história sem determinar como serão seus próximos dias. É possível respeitar o que aconteceu e, ao mesmo tempo, permitir que a felicidade volte a ter espaço.

Dica cósmica: não transforme a tristeza em uma obrigação. Você pode seguir em frente sem diminuir a importância do que viveu.

Filmes para Câncer 1 de 10

Libra

Libra começa a perceber que se acostumou a carregar uma tristeza que, no início, tinha motivos muito claros. O problema é que uma situação dolorosa não precisa definir sua vida para sempre. Nesta terça-feira, uma reflexão pode ajudar o signo a entender por que continua tão ligado a sentimentos que já não oferecem nada de positivo.

Essa percepção tem potencial para trazer uma sensação de liberdade. Você continua tendo o direito de reconhecer o que machucou, mas também merece aproveitar o presente. Aos poucos, fica mais fácil abandonar pensamentos repetitivos e abrir espaço para experiências que tragam satisfação e tranquilidade.

Dica cósmica: não se cobre por estar bem. Permita-se viver momentos felizes sem sentir que está desrespeitando o próprio passado.

Filmes para Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode finalmente conseguir separar os problemas das outras áreas da vida. Nem tudo está dando errado, embora algumas preocupações tenham ocupado tanto espaço que ficou difícil enxergar qualquer coisa boa. A mudança de perspectiva ajuda o signo a perceber que ainda existem motivos para sorrir.

O desafio será não deixar que uma dificuldade apague todas as conquistas e experiências positivas. Ao direcionar mais atenção para o que funciona, você pode diminuir o peso dos pensamentos negativos e recuperar a disposição para fazer planos. A tristeza deixa de comandar suas escolhas, e isso já representa um avanço importante.

Dica cósmica: dê atenção ao que faz bem. Nem todos os problemas precisam ser resolvidos antes que você possa aproveitar a vida.