ASTROLOGIA

O universo está dando uma força? 3 signos podem reencontrar a alegria e deixar o peso para trás hoje (24 de novembro)

A terça-feira favorece novas perspectivas, conversas importantes e uma maneira mais leve de encarar os problemas

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo dia difícil precisa se transformar em uma longa temporada de desânimo. Nesta terça-feira (24), três signos podem encontrar motivos para recuperar o entusiasmo e enxergar possibilidades onde antes só percebiam obstáculos. A Lua entra em Gêmeos às 8h10 e, às 11h54, acontece a Superlua Cheia no mesmo signo, a 2°19'. O momento favorece trocas, descobertas e mudanças de perspectiva. Às vezes, uma conversa ou uma decisão simples já ajuda a aliviar aquilo que parecia grande demais. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos:

A terça-feira pode trazer uma sensação de renovação. Você talvez perceba que está mais disposto a experimentar algo diferente ou aceitar uma oportunidade que vinha considerando há algum tempo. A Superlua Cheia no seu signo coloca suas necessidades e desejos em evidência, ajudando a reconhecer o que já não combina com a pessoa que você está se tornando. Não precisa mudar tudo de uma vez: o importante é não ignorar a vontade de seguir por um caminho mais satisfatório.

Dica cósmica: fale sobre o que deseja e não tenha medo de rever planos que já não fazem sentido.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra:

Você pode descobrir que uma situação não é tão sem saída quanto parecia. Uma conversa, uma notícia ou até uma mudança na maneira de interpretar determinado problema pode devolver parte da sua tranquilidade. A Superlua Cheia em Gêmeos favorece novas perspectivas e ajuda a olhar além das preocupações imediatas. Em vez de ficar preso ao que não funcionou, tente identificar o que ainda pode ser construído.

Dica cósmica: procure ouvir opiniões diferentes, mas não entregue a outras pessoas o poder de decidir o que faz você feliz.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes:

Chega de carregar sozinho preocupações que já estão consumindo energia demais. Nesta terça-feira, você pode perceber que precisa se afastar de situações que alimentam o desânimo e dar mais atenção ao que faz bem. Isso não significa ignorar responsabilidades ou fingir que está tudo perfeito. Significa reconhecer que você também merece momentos leves, boas companhias e espaço para cuidar de si.

Dica cósmica: não se obrigue a manter uma situação apenas para evitar mudanças. Considere o que realmente contribui para seu bem-estar.