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O universo está de olho em 4 signos e promete amor, proteção e boas surpresas até o fim de novembro

Um mês de descobertas, reconhecimento e mudanças importantes pode trazer mais confiança e abrir caminhos para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco podem receber uma dose extra de amor e proteção do universo ao longo de novembro. O resto do mês promete descobertas importantes, mais clareza sobre o próprio crescimento e a chance de transformar talentos em conquistas. Mesmo que algumas mudanças pareçam desafiadoras, a previsão indica que esses signos terão apoio para lidar com o que surgir pelo caminho.

"Novembro é um mês predestinado. É espiritual em todos os sentidos", afirmou a astróloga May. Segundo ela, este é um período para descobrir aquilo que estávamos procurando, reconhecer nossa evolução e fazer algo com as habilidades que desenvolvemos. Confira quais signos podem sentir essa energia com mais intensidade, na previsão divulgada pelo site "Your Tango".

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Áries

Novembro é um mês de renovação para Áries. Os arianos podem perceber que já não vale a pena insistir em pessoas, relacionamentos, hábitos ou situações que deixaram de fazer sentido. Depois de um período de reflexão, fica mais fácil reconhecer o que desejam manter e o que precisa ficar para trás.

"Você não sente mais vontade de correr atrás. Não sente mais que precisa entrar em uma disputa para ser ouvido, desejado ou receber o reconhecimento que acredita merecer", afirmou May. A previsão também aponta para mais amor-próprio e padrões elevados nas relações e na vida profissional. Uma vitória em uma competição ou a conclusão de uma tarefa difícil pode coroar esse momento.

Dica cósmica: não gaste energia tentando convencer alguém do seu valor. Invista em quem reconhece o que você tem a oferecer.

10 livros para quem é de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Leão

Leão pode se preparar para ficar em evidência. Novembro promete reconhecimento, avanços na carreira e até mudanças de status. Os leoninos podem recuperar a coragem, a confiança e a vontade de mostrar suas ideias, depois de um período em que talvez tenham sentido dificuldade para se posicionar.

"Prepare-se para reconhecimento, avanços na carreira e uma mudança de status", disse May. A astróloga também destacou o retorno da força e da capacidade de expressão do signo. Com essa disposição renovada, Leão tem a chance de se afastar de pessoas e situações que não contribuem para seu crescimento e apostar com mais firmeza nos próprios objetivos.

Dica cósmica: não esconda seus talentos por receio de chamar atenção. Você não precisa diminuir seu brilho para deixar os outros confortáveis.

10 livros para quem é de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
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A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Libra

Depois de um período de dúvidas e sensação de estagnação, Libra começa a recuperar o movimento. Os librianos podem receber mais atenção de amigos, conhecidos e até de seguidores nas redes sociais. Projetos que envolvem exposição, comunicação e criatividade também podem ganhar espaço, especialmente para quem sonha em mostrar seu trabalho para mais pessoas.

Ao mesmo tempo, o mês favorece uma revisão das amizades e dos vínculos que já não combinam com a pessoa que Libra está se tornando. A previsão aponta para mais facilidade em encontrar pessoas com interesses em comum e construir relações nas quais exista troca verdadeira. O carinho recebido pode vir tanto de quem está por perto quanto da capacidade de se aproximar de quem realmente faz bem.

Dica cósmica: valorize as relações em que você pode ser autêntico. Nem todo mundo precisa fazer parte dos seus próximos capítulos.

10 livros para quem é de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
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Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Escorpião

Novembro pode ser um dos períodos mais importantes do ano para Escorpião, com decisões capazes de mudar os rumos da vida. O mês pode trazer oportunidades inesperadas e conexões surpreendentes, mas algumas novidades também exigirão desapego. Para aproveitar o que está chegando, talvez seja necessário encerrar situações que já não fazem sentido.

"É como se os astros estivessem gritando para você deixar para trás aquilo que já superou e parar de lutar pelo que não é certo", afirmou May. A previsão sugere que insistir em relações, planos ou situações desgastadas pode impedir o signo de enxergar possibilidades melhores. Quando aceitar que certos ciclos terminaram, Escorpião terá mais espaço para construir algo novo.

Dica cósmica: não confunda apego com lealdade. Às vezes, seguir em frente é justamente o que permite encontrar algo melhor.

10 livros para quem é de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

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