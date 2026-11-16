ASTROLOGIA

O universo está de olho em 4 signos e promete amor, proteção e boas surpresas até o fim de novembro

Um mês de descobertas, reconhecimento e mudanças importantes pode trazer mais confiança e abrir caminhos para estes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Quatro signos do zodíaco podem receber uma dose extra de amor e proteção do universo ao longo de novembro. O resto do mês promete descobertas importantes, mais clareza sobre o próprio crescimento e a chance de transformar talentos em conquistas. Mesmo que algumas mudanças pareçam desafiadoras, a previsão indica que esses signos terão apoio para lidar com o que surgir pelo caminho.

"Novembro é um mês predestinado. É espiritual em todos os sentidos", afirmou a astróloga May. Segundo ela, este é um período para descobrir aquilo que estávamos procurando, reconhecer nossa evolução e fazer algo com as habilidades que desenvolvemos. Confira quais signos podem sentir essa energia com mais intensidade, na previsão divulgada pelo site "Your Tango".

Áries

Novembro é um mês de renovação para Áries. Os arianos podem perceber que já não vale a pena insistir em pessoas, relacionamentos, hábitos ou situações que deixaram de fazer sentido. Depois de um período de reflexão, fica mais fácil reconhecer o que desejam manter e o que precisa ficar para trás.

"Você não sente mais vontade de correr atrás. Não sente mais que precisa entrar em uma disputa para ser ouvido, desejado ou receber o reconhecimento que acredita merecer", afirmou May. A previsão também aponta para mais amor-próprio e padrões elevados nas relações e na vida profissional. Uma vitória em uma competição ou a conclusão de uma tarefa difícil pode coroar esse momento.

Dica cósmica: não gaste energia tentando convencer alguém do seu valor. Invista em quem reconhece o que você tem a oferecer.

10 livros para quem é de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode se preparar para ficar em evidência. Novembro promete reconhecimento, avanços na carreira e até mudanças de status. Os leoninos podem recuperar a coragem, a confiança e a vontade de mostrar suas ideias, depois de um período em que talvez tenham sentido dificuldade para se posicionar.

"Prepare-se para reconhecimento, avanços na carreira e uma mudança de status", disse May. A astróloga também destacou o retorno da força e da capacidade de expressão do signo. Com essa disposição renovada, Leão tem a chance de se afastar de pessoas e situações que não contribuem para seu crescimento e apostar com mais firmeza nos próprios objetivos.

Dica cósmica: não esconda seus talentos por receio de chamar atenção. Você não precisa diminuir seu brilho para deixar os outros confortáveis.

10 livros para quem é de Leão 1 de 10

Libra

Depois de um período de dúvidas e sensação de estagnação, Libra começa a recuperar o movimento. Os librianos podem receber mais atenção de amigos, conhecidos e até de seguidores nas redes sociais. Projetos que envolvem exposição, comunicação e criatividade também podem ganhar espaço, especialmente para quem sonha em mostrar seu trabalho para mais pessoas.

Ao mesmo tempo, o mês favorece uma revisão das amizades e dos vínculos que já não combinam com a pessoa que Libra está se tornando. A previsão aponta para mais facilidade em encontrar pessoas com interesses em comum e construir relações nas quais exista troca verdadeira. O carinho recebido pode vir tanto de quem está por perto quanto da capacidade de se aproximar de quem realmente faz bem.

Dica cósmica: valorize as relações em que você pode ser autêntico. Nem todo mundo precisa fazer parte dos seus próximos capítulos.

10 livros para quem é de Libra 1 de 10

Escorpião

Novembro pode ser um dos períodos mais importantes do ano para Escorpião, com decisões capazes de mudar os rumos da vida. O mês pode trazer oportunidades inesperadas e conexões surpreendentes, mas algumas novidades também exigirão desapego. Para aproveitar o que está chegando, talvez seja necessário encerrar situações que já não fazem sentido.

"É como se os astros estivessem gritando para você deixar para trás aquilo que já superou e parar de lutar pelo que não é certo", afirmou May. A previsão sugere que insistir em relações, planos ou situações desgastadas pode impedir o signo de enxergar possibilidades melhores. Quando aceitar que certos ciclos terminaram, Escorpião terá mais espaço para construir algo novo.

Dica cósmica: não confunda apego com lealdade. Às vezes, seguir em frente é justamente o que permite encontrar algo melhor.