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O universo está fazendo uma limpa: 3 signos vão repensar escolhas, pessoas e até o trabalho até novembro

Até meados de novembro, decisões importantes podem colocar relacionamentos, carreira e amizades na mira desses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e eclipse solar
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas escolhas parecem certas até o momento em que deixam de fazer sentido. Para três signos, as próximas semanas podem trazer justamente esse tipo de questionamento: o que ainda vale a pena manter e o que já deveria ter ficado para trás?

Até meados de novembro, decisões envolvendo trabalho, relacionamentos, amizades e a própria rotina podem passar por uma revisão mais profunda. Não será necessariamente um período confortável, mas pode ajudar esses signos a perceberem onde estão entregando demais, recebendo de menos ou simplesmente insistindo em algo que já não combina com a vida que querem construir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode começar a olhar para praticamente todas as áreas da vida com uma pergunta incômoda: "isso ainda funciona para mim?". Carreira, rotina e até hábitos relacionados ao bem-estar entram nessa avaliação.

No trabalho, algumas conversas que estavam sendo adiadas podem finalmente acontecer. Gêmeos pode perceber que está na hora de pedir um aumento, buscar uma posição melhor ou deixar claro que não está satisfeito com determinada situação. Se a insatisfação for mais profunda, também pode surgir a vontade de pensar em uma mudança profissional maior.

O importante será não esconder o que realmente quer. Quanto mais direto Gêmeos for sobre suas expectativas, mais fácil será descobrir se o lugar onde está ainda tem espaço para ele.

Dica cósmica: não aceite menos do que você sabe que pode entregar. Se algo precisa mudar, comece colocando o que você quer na mesa.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Virgem

Virgem pode ficar especialmente atento às pessoas e ambientes que fazem parte da sua vida. Amizades, colegas, grupos dos quais participa e até empresas com as quais trabalha podem passar por uma espécie de seleção.

A pergunta central será simples: existe reciprocidade? Se Virgem percebe que está sempre oferecendo tempo, energia ou dedicação sem receber o mesmo em troca, a paciência pode acabar. Isso pode significar se afastar de determinadas amizades, rever uma parceria profissional ou até começar a considerar uma mudança de carreira.

Não se trata de cortar pessoas por impulso, mas de reconhecer quais relações realmente contribuem para a vida que Virgem deseja construir.

Dica cósmica: observe quem aparece quando você precisa também. Reciprocidade não deveria ser um favor, mas uma via de mão dupla.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode passar pelas semanas mais intensas dessa revisão. Relacionamentos, amizades e até a própria identidade entram em transformação, fazendo o signo perceber que não precisa continuar sendo a mesma pessoa para agradar quem está ao redor.

Algumas relações podem perder espaço nesse processo. Isso pode doer, principalmente quando existe uma história longa envolvida, mas Escorpião começa a perceber que nem todo mundo precisa acompanhar seus próximos passos. Pessoas que não conseguem lidar com sua confiança, seus limites ou suas novas prioridades podem naturalmente ficar para trás.

Ao mesmo tempo, esse movimento abre espaço para relações mais alinhadas com quem Escorpião está se tornando.

Dica cósmica: não diminua suas mudanças para manter alguém confortável. Algumas despedidas acontecem justamente porque você finalmente decidiu crescer.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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