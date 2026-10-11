ASTROLOGIA

O universo está fazendo uma limpa: 3 signos vão repensar escolhas, pessoas e até o trabalho até novembro

Até meados de novembro, decisões importantes podem colocar relacionamentos, carreira e amizades na mira desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas escolhas parecem certas até o momento em que deixam de fazer sentido. Para três signos, as próximas semanas podem trazer justamente esse tipo de questionamento: o que ainda vale a pena manter e o que já deveria ter ficado para trás?

Até meados de novembro, decisões envolvendo trabalho, relacionamentos, amizades e a própria rotina podem passar por uma revisão mais profunda. Não será necessariamente um período confortável, mas pode ajudar esses signos a perceberem onde estão entregando demais, recebendo de menos ou simplesmente insistindo em algo que já não combina com a vida que querem construir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode começar a olhar para praticamente todas as áreas da vida com uma pergunta incômoda: "isso ainda funciona para mim?". Carreira, rotina e até hábitos relacionados ao bem-estar entram nessa avaliação.

No trabalho, algumas conversas que estavam sendo adiadas podem finalmente acontecer. Gêmeos pode perceber que está na hora de pedir um aumento, buscar uma posição melhor ou deixar claro que não está satisfeito com determinada situação. Se a insatisfação for mais profunda, também pode surgir a vontade de pensar em uma mudança profissional maior.

O importante será não esconder o que realmente quer. Quanto mais direto Gêmeos for sobre suas expectativas, mais fácil será descobrir se o lugar onde está ainda tem espaço para ele.

Dica cósmica: não aceite menos do que você sabe que pode entregar. Se algo precisa mudar, comece colocando o que você quer na mesa.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem pode ficar especialmente atento às pessoas e ambientes que fazem parte da sua vida. Amizades, colegas, grupos dos quais participa e até empresas com as quais trabalha podem passar por uma espécie de seleção.

A pergunta central será simples: existe reciprocidade? Se Virgem percebe que está sempre oferecendo tempo, energia ou dedicação sem receber o mesmo em troca, a paciência pode acabar. Isso pode significar se afastar de determinadas amizades, rever uma parceria profissional ou até começar a considerar uma mudança de carreira.

Não se trata de cortar pessoas por impulso, mas de reconhecer quais relações realmente contribuem para a vida que Virgem deseja construir.

Dica cósmica: observe quem aparece quando você precisa também. Reciprocidade não deveria ser um favor, mas uma via de mão dupla.

Filmes para Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode passar pelas semanas mais intensas dessa revisão. Relacionamentos, amizades e até a própria identidade entram em transformação, fazendo o signo perceber que não precisa continuar sendo a mesma pessoa para agradar quem está ao redor.

Algumas relações podem perder espaço nesse processo. Isso pode doer, principalmente quando existe uma história longa envolvida, mas Escorpião começa a perceber que nem todo mundo precisa acompanhar seus próximos passos. Pessoas que não conseguem lidar com sua confiança, seus limites ou suas novas prioridades podem naturalmente ficar para trás.

Ao mesmo tempo, esse movimento abre espaço para relações mais alinhadas com quem Escorpião está se tornando.

Dica cósmica: não diminua suas mudanças para manter alguém confortável. Algumas despedidas acontecem justamente porque você finalmente decidiu crescer.